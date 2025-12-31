カレンダーセクション

経済指標カレンダー

インド経常収支 - 国内総生産(GDP)比 (India Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
インド準備銀行 (Reserve Bank of India)
セクター
取引
N/D -0.1%
-0.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

経常収支は、インドの国際収支の一部であり、居住者と非居住者間のすべての経済取引に関する体系化されたデータです。絶対値に加えて、経常収支は国の国際競争力のレベルを示すGDPの割合としても表されます。

経常収支は、商品およびサービスに関連するすべての取引、ならびに一次および二次所得を反映しています。一次所得には、投資収益(利息や配当など)が含まれます。二次所得とは、居住者と非居住者との間の現在の移転で、いかなる条件も受けていないものを指します。例えば、これらは中央政府または外国からの援助からの現在の移転です。

経常収支の黒字は純外部資産を増加させ、資本勘定の外部資産の増加という形で資本輸出の増加をもたらします。これは、異なる経済学者によって、弱さの兆候とも強さの兆候とも解釈されます。経常収支の赤字の場合、これはまったく逆です。さらに、長期にわたる上昇する外部の不均衡は、金融危機の原因と見られています。

ただし、一般に、予想を上回る数値はインドルピーに対してプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"インド経常収支 - 国内総生産(GDP)比 (India Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
N/D
-0.1%
-0.2%
2 Q 2025
-0.2%
-0.3%
1.3%
1 Q 2025
1.3%
-0.2%
-1.1%
4 Q 2024
-1.1%
1.0%
-1.2%
3 Q 2024
-1.2%
-0.8%
-1.1%
2 Q 2024
-1.1%
-1.0%
0.6%
1 Q 2024
0.6%
-1.2%
-1.2%
4 Q 2023
-1.2%
-1.0%
-1.0%
3 Q 2023
-1.0%
-2.6%
-1.1%
2 Q 2023
-1.1%
-0.5%
-0.2%
1 Q 2023
-0.2%
-3.3%
-2.2%
4 Q 2022
-2.2%
-0.3%
-4.4%
3 Q 2022
-4.4%
-0.1%
-2.8%
2 Q 2022
-2.8%
-1.5%
1 Q 2022
-1.5%
-0.1%
-2.7%
4 Q 2021
-2.7%
-1.1%
-1.3%
3 Q 2021
-1.3%
-0.9%
0.9%
2 Q 2021
0.9%
-3.9%
-1.0%
1 Q 2021
-1.0%
1.8%
-0.2%
4 Q 2020
-0.2%
4.5%
2.4%
3 Q 2020
2.4%
5.5%
3.9%
2 Q 2020
3.9%
0.0%
0.1%
1 Q 2020
0.1%
2.2%
-0.2%
4 Q 2019
-0.2%
-2.8%
0.9%
3 Q 2019
0.9%
-2.0%
2 Q 2019
-2.0%
-0.7%
1 Q 2019
-0.7%
-2.5%
4 Q 2018
-2.5%
-2.9%
3 Q 2018
-2.9%
-2.4%
2 Q 2018
-2.4%
-1.9%
1 Q 2018
-1.9%
-2.0%
4 Q 2017
-2.0%
-1.2%
3 Q 2017
-1.2%
-2.4%
2 Q 2017
-2.4%
-0.6%
1 Q 2017
-0.6%
-1.4%
4 Q 2016
-1.4%
-0.6%
3 Q 2016
-0.6%
-0.1%
2 Q 2016
-0.1%
-0.1%
1 Q 2016
-0.1%
-1.3%
4 Q 2015
-1.3%
-1.6%
3 Q 2015
-1.6%
-1.2%
2 Q 2015
-1.2%
-0.2%
1 Q 2015
-0.2%
-1.6%
4 Q 2014
-1.6%
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード