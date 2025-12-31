経常収支は、インドの国際収支の一部であり、居住者と非居住者間のすべての経済取引に関する体系化されたデータです。絶対値に加えて、経常収支は国の国際競争力のレベルを示すGDPの割合としても表されます。

経常収支は、商品およびサービスに関連するすべての取引、ならびに一次および二次所得を反映しています。一次所得には、投資収益(利息や配当など)が含まれます。二次所得とは、居住者と非居住者との間の現在の移転で、いかなる条件も受けていないものを指します。例えば、これらは中央政府または外国からの援助からの現在の移転です。

経常収支の黒字は純外部資産を増加させ、資本勘定の外部資産の増加という形で資本輸出の増加をもたらします。これは、異なる経済学者によって、弱さの兆候とも強さの兆候とも解釈されます。経常収支の赤字の場合、これはまったく逆です。さらに、長期にわたる上昇する外部の不均衡は、金融危機の原因と見られています。

ただし、一般に、予想を上回る数値はインドルピーに対してプラスと見なされます。

