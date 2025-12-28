マークイット統合PMI(Markit Composite PMI)は、インドの製造業及びサービス業における民間企業の労働条件の変化に関する月次概略報告書です。この指標は、国の民間企業で働く購買担当者の月次調査に基づいています。

購買は企業の生産活動に先んじているため、多くの場合、購買担当者は他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。したがって、状況が良くなるか悪くなるかを最初に確認するのは彼らです。調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。

購買管理者は、作業の基本的なパラメータ(投入物価格と産出物価格、雇用、生産、新規注文など)を評価するアンケートを完成します。調査の参加者は、相対的な推定値を提供します。つまり、データが増加したか、減少したか、または変化していないかです。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。

この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、インドの民間部門全体の事業活動をカバーする運用情報を提供しています。生産とインフレの先行指標と解釈されます。PMIの伸びは好調な市場環境の兆候であり、インドルピー相場の伸びにとってプラスと見なすことができます。

直近値: