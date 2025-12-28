インフラストラクチャ出力前年比は、石炭、天然ガスおよび原油の生産、鉄鋼およびエネルギーの生産などを含む、インド経済の8つの主要なインフラストラクチャセクターの成長の指標です。これらのセクターは、2011～2012年の基本的な分類によれば、国の総工業生産量の約40％を占めています。

出力データはセクターごとに個別に計算されるため、これは複合指標です。関連する数値は、6つの異なる省庁から提供されています。指数を計算するには、2011〜2012の基本的な分類に従って各セクターに重みを割り当てます。最終値は、ラスパイレス式を使用して加重構造として計算されます。

指標は、報告された月の出力の前年同月と比較した変化を反映しています。データは、参照月の翌月の最終日に遅れて公開されます。

この指標は、インフラ産業全体と国の経済発展の状態を反映しています。予想より高い指標値は、インドルピーの相場にとってプラスであると見なすことができます。

直近値: