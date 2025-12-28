経済指標カレンダー
インドインフラ生産高前年比 (India Infrastructure Output y/y)
|低
|0.0%
|3.0%
|
3.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.6%
|
0.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
インフラストラクチャ出力前年比は、石炭、天然ガスおよび原油の生産、鉄鋼およびエネルギーの生産などを含む、インド経済の8つの主要なインフラストラクチャセクターの成長の指標です。これらのセクターは、2011～2012年の基本的な分類によれば、国の総工業生産量の約40％を占めています。
出力データはセクターごとに個別に計算されるため、これは複合指標です。関連する数値は、6つの異なる省庁から提供されています。指数を計算するには、2011〜2012の基本的な分類に従って各セクターに重みを割り当てます。最終値は、ラスパイレス式を使用して加重構造として計算されます。
指標は、報告された月の出力の前年同月と比較した変化を反映しています。データは、参照月の翌月の最終日に遅れて公開されます。
この指標は、インフラ産業全体と国の経済発展の状態を反映しています。予想より高い指標値は、インドルピーの相場にとってプラスであると見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"インドインフラ生産高前年比 (India Infrastructure Output y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用