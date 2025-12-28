インド準備銀行(RBI)キャッシュリザーブレシオ（CRR）は、銀行がRBIのリザーブとして保持する必要がある預金総額の比率を反映しています。

CRRは、市場のマネーフローとインフレを制御するためのツールです。CRRが増加すると、銀行は準備銀行に保管する預金を増やす必要があるため、貸出と投資の可能性が低下します。これにより、消費率が低下するため、市場への資金流入が減少します。逆に、CRRが低下すると、貸付の機会が増加する一方で、準備銀行における銀行の預金は減少します。このような状況では、貸付の可能性が高まり、経済への資金流入が増加し、インフレが高まる可能性があります。

上記を考慮すると、予想よりも高いCRRの値は、インドルピーの相場にとってマイナスと見なされます。

