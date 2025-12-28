卸売価格指数（WPI）燃料とエネルギー前年比は、当月の特定の商品グループの卸売価格の前年同月と比較した変化を反映しています。統計は石炭、鉱油、電気の価格を反映しています。基準年の販売量は、計量値（＝指数の重み）となります。

データは、石油天然ガス省、主要な石油精製会社、49のインドの発電所によって提供されています。指数は、基準期間(現在2011〜2012に設定)を基準に計算されます。

指数は、取引中に購入者が支払う実際の支払価格（リストされていない、基本価格または平均価格）を反映しています。指数の構成要素にはインド経済にとっての製品の重要性を反映した異なる重みが与えられています。コンポーネントの構成と重みは、実際の消費の構造を反映するために時々見直されます。

燃料とエネルギーの卸売価格の変化は、最終消費者が受け取る価格の変化につながるため、この指数は、消費者インフレの主要な指標と考えられています。指数値の上昇は消費者支出の増加を示しており、INR為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。

