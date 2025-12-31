カレンダーセクション

経済指標カレンダー

インド準備金変化 (India Reserves Change)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
インド準備銀行 (Reserve Bank of India)
セクター
取引
N/D $​-6.451 B
$​4.508 B
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

インドの準備金変動指数は、外貨建てのRBI制御ファンドの年次変動を反映しています。変化は、米ドルでの絶対額で測定されます。当行はまた、通貨の変動を考慮した名目変動を公表しています。完全な報告書には、変更が関連付けられているソースに関するデータも含まれています。

インド準備銀行は、これらの資産を使用して金融政策措置を実行し、対外債務に資金を提供し、国の通貨レートに影響を与えるため、およびその他の目的のために金銭的な介入を実施します。これらは金融資産です。

この指標がインドルピー相場に与える影響は、付随する要因によって決まります。準備金の蓄積にはコストがかかります。ただし、外国為替準備金は、貿易および関連する支払いにとって重要であるとともに、インド通貨市場の秩序ある発展に貢献しています。一般的に、外貨準備高の伸びは、RBIの特定のインフレ目標に応じて、ルピーを支持したり、圧力をかけたりする手段として役立つ可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"インド準備金変化 (India Reserves Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
N/D
$​-6.451 B
$​4.508 B
2 Q 2025
$​4.508 B
$​-14.326 B
$​8.789 B
1 Q 2025
$​8.789 B
$​-11.334 B
$​-37.660 B
4 Q 2024
$​-37.660 B
$​15.235 B
$​18.614 B
3 Q 2024
$​18.614 B
$​4.719 B
$​5.226 B
2 Q 2024
$​5.226 B
$​-4.971 B
$​30.754 B
1 Q 2024
$​30.754 B
$​-5.998 B
$​5.998 B
4 Q 2023
$​5.998 B
$​-2.500 B
$​2.519 B
3 Q 2023
$​2.500 B
$​-4.626 B
$​24.400 B
2 Q 2023
$​24.400 B
$​-0.741 B
$​5.600 B
1 Q 2023
$​5.600 B
$​0.265 B
$​0.000 B
4 Q 2022
$​0.000 B
$​-3.089 B
$​-30.400 B
3 Q 2022
$​-30.400 B
$​-15.765 B
$​4.600 B
2 Q 2022
$​4.600 B
$​-16.000 B
1 Q 2022
$​-16.000 B
$​25.575 B
$​0.500 B
4 Q 2021
$​0.500 B
$​20.918 B
$​31.200 B
3 Q 2021
$​31.200 B
$​15.918 B
$​31.900 B
2 Q 2021
$​31.900 B
$​-12.563 B
$​3.400 B
1 Q 2021
$​3.400 B
$​44.471 B
$​32.500 B
4 Q 2020
$​32.500 B
$​17.101 B
$​31.600 B
3 Q 2020
$​31.600 B
$​5.379 B
$​19.800 B
2 Q 2020
$​19.800 B
$​6.300 B
$​18.800 B
1 Q 2020
$​18.800 B
$​-0.700 B
$​21.600 B
4 Q 2019
$​21.600 B
$​8.900 B
$​5.100 B
3 Q 2019
$​5.100 B
$​14.000 B
2 Q 2019
$​14.000 B
$​14.200 B
1 Q 2019
$​14.200 B
$​-4.300 B
4 Q 2018
$​-4.300 B
$​-1.900 B
3 Q 2018
$​-1.900 B
$​-11.300 B
2 Q 2018
$​-11.300 B
$​13.200 B
1 Q 2018
$​13.200 B
$​9.400 B
4 Q 2017
$​9.400 B
$​9.500 B
3 Q 2017
$​9.500 B
$​11.400 B
2 Q 2017
$​11.400 B
$​7.300 B
1 Q 2017
$​7.300 B
$​-1.200 B
4 Q 2016
$​-1.200 B
$​8.500 B
3 Q 2016
$​8.500 B
$​7.000 B
2 Q 2016
$​7.000 B
$​3.300 B
1 Q 2016
$​3.300 B
$​4.100 B
4 Q 2015
$​4.100 B
$​-0.900 B
3 Q 2015
$​-0.900 B
$​11.400 B
2 Q 2015
$​11.400 B
$​30.100 B
1 Q 2015
$​30.100 B
$​13.200 B
4 Q 2014
$​13.200 B
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード