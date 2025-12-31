インドの準備金変動指数は、外貨建てのRBI制御ファンドの年次変動を反映しています。変化は、米ドルでの絶対額で測定されます。当行はまた、通貨の変動を考慮した名目変動を公表しています。完全な報告書には、変更が関連付けられているソースに関するデータも含まれています。

インド準備銀行は、これらの資産を使用して金融政策措置を実行し、対外債務に資金を提供し、国の通貨レートに影響を与えるため、およびその他の目的のために金銭的な介入を実施します。これらは金融資産です。

この指標がインドルピー相場に与える影響は、付随する要因によって決まります。準備金の蓄積にはコストがかかります。ただし、外国為替準備金は、貿易および関連する支払いにとって重要であるとともに、インド通貨市場の秩序ある発展に貢献しています。一般的に、外貨準備高の伸びは、RBIの特定のインフレ目標に応じて、ルピーを支持したり、圧力をかけたりする手段として役立つ可能性があります。

直近値: