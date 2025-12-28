インド輸出は、居住者が非居住者に販売した商品の価値を米ドルで反映しています。輸出額のドル計算は、インドの輸出と他国との適切な比較と貿易統計の正確な評価を提供します。経済学者は、この指標を使用して、貿易フローの構造と強度を評価します。

指標は、国から輸出された商品のFOB（船上）価格を使用して計算されます。インドは世界で17番目に大きい輸出国です。主な輸出品目には、精製製品、医薬品、貴石および貴金属、機械、車両、繊維などが含まれ、主な輸出先は、米国、アラブ首長国連邦、香港、中国、イギリス、シンガポールです。

輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

外需の増加に伴う輸出の増加は、生産の増加、雇用の拡大につながり、経済に資本を呼び込みます。従って、予想より高い値は、インドルピーの相場にとってプラスであると見なすことができます。

