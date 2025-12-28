経済指標カレンダー
インド輸出 (India Exports)
インド輸出は、居住者が非居住者に販売した商品の価値を米ドルで反映しています。輸出額のドル計算は、インドの輸出と他国との適切な比較と貿易統計の正確な評価を提供します。経済学者は、この指標を使用して、貿易フローの構造と強度を評価します。
指標は、国から輸出された商品のFOB（船上）価格を使用して計算されます。インドは世界で17番目に大きい輸出国です。主な輸出品目には、精製製品、医薬品、貴石および貴金属、機械、車両、繊維などが含まれ、主な輸出先は、米国、アラブ首長国連邦、香港、中国、イギリス、シンガポールです。
輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。
外需の増加に伴う輸出の増加は、生産の増加、雇用の拡大につながり、経済に資本を呼び込みます。従って、予想より高い値は、インドルピーの相場にとってプラスであると見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"インド輸出 (India Exports)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
