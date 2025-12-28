経済指標カレンダー
インド卸売物価指数前年比 (India Wholesale Price Index y/y)
|中
|-0.32%
|-0.87%
|
-1.21%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
卸売価格指数（WPI）前年比は、報告された月の消費財及びサービスの卸売価格の、前年同月と比較した変化を反映します。指数は、インフレを測定するために毎月計算されます。
現在、消費者品目には697の消費財及びサービスが含まれています。品目は、一次品（食品、鉱物、原油、天然ガス）、燃料と電力（石炭、鉱物油、エネルギー）、製品の3つのグループに分けられます。グループにはインド経済にとっての重要性を反映した異なる重み(それぞれ22.62、13.15、64.23)が与えられています。。
指数は、トランザクション中に卸売購入者が支払った実際の価格を扱います。ソースデータは、省庁、および公営企業と民間企業を含むさまざまなリソースから収集されます。コンポーネントは、参照期間(現在2011〜2012に設定)に相対して計算されます。
卸売価格の変化は最終消費者が受け取る小売価格の変化につながるため、この指数は消費者インフレの主要な指標と見なされています。また、さまざまな機関が卸売り価格の変更に関する情報を使用して、指数作成と支払いの修正を行う場合があります。指数値の上昇は近い将来の小売売上高と消費支出の増加を示し、インドルピーの為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"インド卸売物価指数前年比 (India Wholesale Price Index y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
