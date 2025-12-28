カレンダーセクション

卸売価格指数（WPI）食品前年比は、報告された月の消費者向け食品品目の卸売価格の、前年同月と比較した変化を測定します。指数は、食料のインフレを測定するために毎月計算されます。

指数は、生産部門の食品グループと主要商品部門の適切なグループの累積WPI値に基づいて計算されます。よって、それは派生指数です。コンポーネントは、参照期間(現在2011〜2012に設定)に相対して計算されます。

指数は、トランザクション中に卸売購入者が支払った実際の価格を扱います。ソースデータは、省庁、および公営企業と民間企業を含むさまざまなリソースから収集されます。品目の商品にはインド経済にとっての製品の重要性を反映した異なる重みが与えられています。品目の構成は、実際の消費の構造を反映するために時々見直されます。

卸売食品の価格の変化は最終消費者が受け取る小売価格の変化につながるため、この指数は消費者インフレの主要な指標と見なされています。また、さまざまな機関が卸売り価格の変更に関する情報を使用して、指数作成と支払いの修正を行う場合があります。指数値の上昇は消費者支出の増加を示しており、INR為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"インド卸売物価指数 - 食品前年比 (India Wholesale Price Index - Food y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-4.16%
-14.11%
-8.31%
10月 2025
-8.31%
-11.82%
-5.22%
9月 2025
-5.22%
0.53%
-3.06%
8月 2025
-3.06%
0.18%
-6.29%
7月 2025
-6.29%
-3.77%
-1.56%
5月 2025
-1.56%
-4.26%
-0.86%
4月 2025
-0.86%
1.99%
1.57%
3月 2025
1.57%
5.70%
3.38%
2月 2025
3.38%
6.63%
5.88%
1月 2025
5.88%
9.43%
8.47%
12月 2024
8.47%
5.48%
8.63%
11月 2024
8.63%
8.08%
13.54%
10月 2024
13.54%
6.44%
11.53%
9月 2024
11.53%
6.33%
3.11%
8月 2024
3.11%
6.12%
3.45%
7月 2024
3.45%
8.54%
10.87%
6月 2024
10.87%
8.36%
9.82%
5月 2024
9.82%
5.94%
7.74%
4月 2024
7.74%
6.01%
6.88%
3月 2024
6.88%
6.10%
6.95%
2月 2024
6.95%
6.16%
6.85%
1月 2024
6.85%
4.78%
9.38%
12月 2023
9.38%
4.72%
8.18%
11月 2023
8.18%
8.99%
2.53%
10月 2023
2.53%
10.32%
3.35%
9月 2023
3.35%
8.43%
10.60%
8月 2023
10.60%
20.21%
14.25%
7月 2023
14.25%
3.95%
1.32%
6月 2023
1.32%
-1.68%
1.51%
5月 2023
1.51%
-0.36%
3.54%
4月 2023
3.54%
-2.47%
2.32%
3月 2023
2.32%
3.65%
3.81%
2月 2023
3.81%
7.11%
2.38%
1月 2023
2.38%
-1.94%
-1.25%
12月 2022
-1.25%
-3.49%
1.07%
11月 2022
1.07%
3.77%
8.33%
10月 2022
8.33%
9.22%
11.03%
9月 2022
11.03%
11.64%
12.37%
8月 2022
12.37%
6.75%
10.77%
7月 2022
10.77%
17.74%
14.39%
6月 2022
14.39%
14.81%
12.34%
5月 2022
12.34%
8.10%
8.35%
4月 2022
8.35%
7.43%
8.06%
3月 2022
8.06%
4.52%
8.19%
2月 2022
8.19%
6.78%
10.33%
1月 2022
10.33%
11.19%
9.56%
12月 2021
9.56%
8.87%
4.88%
11月 2021
4.88%
0.87%
-1.69%
10月 2021
-1.69%
-4.71%
-4.69%
9月 2021
-4.69%
-3.94%
-1.29%
123
