卸売物価指数(WPI)製造製品前年比は、報告された月に製造された製品の卸売価格の前年同月と比較した変化を反映しています。 指数は、インフレを測定するために毎月計算されます。

一般的なWPIは、3つのグループ（プライマリーアーティクル、燃料および電力、製造製品）で構成される品目に対して計算されます。後者のグループは64.23の最大の重みを持っています。価格統計サンプルに含まれている製品は、インドの工業企業による生産の80％以上をカバーしています。

この指標は、官公庁長官室（CGA）によって編集され、民間および公共部門の製造会社からデータを収集します。企業のサンプルと一連の調査対象製品は、市場構造の変化に応じて随時更新されます。

卸売価格の変化は最終消費者が受け取る小売価格の変化につながるため、この指数は消費者インフレの主要な指標と見なされています。また、さまざまな機関が卸売り価格の変更に関する情報を使用して、指数作成と支払いの修正を行う場合があります。指数値の上昇は近い将来の小売売上高と消費支出の増加を示し、インドルピーの為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。

