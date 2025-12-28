カレンダーセクション

インド財政収支 (India Fiscal Balance)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
会計管理長官室(CGA) (Office of the Controller General of Accounts (CGA))
セクター
政府
₹​-8.251 兆
₹​-5.731 兆
最後の発表 重要性 実際 予測
₹​-8.251 兆
次の発表 実際 予測
インドの財政収支は、インド政府または公共部門による財源の利用を反映しています。収支データは、会計年度(4月～翌3月)末に、会計局長（CGA）によって公開されます。

財政収支は、報告期間中の収入と支出の差として計算されます（借入資金を除く）。収入が支出を超えると、予算の黒字が形成されます。さもなければ貿易赤字が存在します。これは実際、政府が国の予算に受け取った金額よりも多くの金額を費やしていることを意味します。財政赤字は国のGDPの割合として示されています。

インドには財政赤字があります。赤字の削減は、インドルピーにとってプラスと見ることができます。

直近値:

実際のデータ

"インド財政収支 (India Fiscal Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
₹​-8.251 兆
₹​-5.731 兆
9月 2025
₹​-5.731 兆
₹​-5.982 兆
8月 2025
₹​-5.982 兆
₹​-4.684 兆
7月 2025
₹​-4.684 兆
₹​-2.807 兆
6月 2025
₹​-2.807 兆
₹​-0.132 兆
5月 2025
₹​-0.132 兆
₹​-1.863 兆
4月 2025
₹​-1.863 兆
₹​-15.773 兆
3月 2025
₹​-15.773 兆
₹​-13.469 兆
2月 2025
₹​-13.469 兆
₹​-11.695 兆
1月 2025
₹​-11.695 兆
₹​-9.141 兆
12月 2024
₹​-9.141 兆
₹​-8.466 兆
11月 2024
₹​-8.466 兆
₹​-7.508 兆
10月 2024
₹​-7.508 兆
₹​-4.745 兆
9月 2024
₹​-4.745 兆
₹​-4.352 兆
8月 2024
₹​-4.352 兆
₹​-2.769 兆
7月 2024
₹​-2.769 兆
₹​-1.357 兆
6月 2024
₹​-1.357 兆
₹​-0.506 兆
5月 2024
₹​-0.506 兆
₹​-2.101 兆
4月 2024
₹​-2.101 兆
₹​-16.537 兆
3月 2024
₹​-16.537 兆
₹​-15.014 兆
2月 2024
₹​-15.014 兆
₹​-11.026 兆
1月 2024
₹​-11.026 兆
₹​-9.823 兆
12月 2023
₹​-9.823 兆
₹​-9.066 兆
11月 2023
₹​-9.066 兆
₹​-8.037 兆
10月 2023
₹​-8.037 兆
₹​-7.019 兆
9月 2023
₹​-7.019 兆
₹​-6.428 兆
8月 2023
₹​-6.428 兆
₹​-6.056 兆
7月 2023
₹​-6.056 兆
₹​-4.514 兆
6月 2023
₹​-4.514 兆
₹​-2.103 兆
5月 2023
₹​-2.103 兆
₹​-1.336 兆
4月 2023
₹​-1.336 兆
₹​-17.331 兆
3月 2023
₹​-17.331 兆
₹​-14.539 兆
2月 2023
₹​-14.539 兆
₹​-11.908 兆
1月 2023
₹​-11.908 兆
₹​-9.930 兆
12月 2022
₹​-9.930 兆
₹​-9.782 兆
11月 2022
₹​-9.782 兆
₹​-7.581 兆
10月 2022
₹​-7.581 兆
₹​-6.198 兆
9月 2022
₹​-6.198 兆
₹​-5.416 兆
8月 2022
₹​-5.416 兆
₹​-3.408 兆
7月 2022
₹​-3.408 兆
₹​-3.519 兆
6月 2022
₹​-3.519 兆
₹​-2.039 兆
5月 2022
₹​-2.039 兆
₹​-0.748 兆
4月 2022
₹​-0.748 兆
₹​-15.865 兆
3月 2022
₹​-15.865 兆
₹​-13.166 兆
2月 2022
₹​-13.166 兆
₹​-9.379 兆
1月 2022
₹​-9.379 兆
₹​-7.594 兆
12月 2021
₹​-7.594 兆
₹​-6.956 兆
11月 2021
₹​-6.956 兆
₹​-5.470 兆
10月 2021
₹​-5.470 兆
₹​-5.269 兆
9月 2021
₹​-5.269 兆
₹​-4.680 兆
123
