RBI金利決定は、金融政策委員会によって年6回くだされます。

基本金利、またはレポは、インド準備銀行がインドの商業銀行に短期ローンを発行する金利です。レポ金利が上がると、ローンはより高価になります。原則として、準備銀行は、国の銀行部門と経済全体の拡大が必要な場合に金利を引き下げます。

インフレと戦うために、RBIは金利を引き上げることがあります。商業銀行にとってローンはより高価になり、その顧客へのローンのコストを増加させるため、経済全体での借入がより高価になります。これは、ローンの発行と消費の減少につながり、インフレの低下につながります。

発表されたレポレートが予想よりも高い場合、これはインドルピーにとってプラスであると見なすことができます。予想よりも低いレートは、INRの相場に悪影響を及ぼす可能性があります。

直近値: