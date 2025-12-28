カレンダーセクション

経済指標カレンダー

インド準備銀行金利決定 (Reserve Bank of India Interest Rate Decision)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
インド準備銀行 (Reserve Bank of India)
セクター
金銭
N/D
5.50%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

RBI金利決定は、金融政策委員会によって年6回くだされます。

基本金利、またはレポは、インド準備銀行がインドの商業銀行に短期ローンを発行する金利です。レポ金利が上がると、ローンはより高価になります。原則として、準備銀行は、国の銀行部門と経済全体の拡大が必要な場合に金利を引き下げます。

インフレと戦うために、RBIは金利を引き上げることがあります。商業銀行にとってローンはより高価になり、その顧客へのローンのコストを増加させるため、経済全体での借入がより高価になります。これは、ローンの発行と消費の減少につながり、インフレの低下につながります。

発表されたレポレートが予想よりも高い場合、これはインドルピーにとってプラスであると見なすことができます。予想よりも低いレートは、INRの相場に悪影響を及ぼす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

"インド準備銀行金利決定 (Reserve Bank of India Interest Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
N/D
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.25%
6.25%
5.90%
5.90%
5.40%
5.40%
4.90%
4.90%
4.40%
4.40%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.40%
4.40%
5.15%
5.15%
5.15%
5.15%
5.15%
5.15%
5.40%
5.40%
5.75%
5.75%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.25%
6.25%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
12
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード