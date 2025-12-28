カレンダーセクション

インド鉱工業生産前年比 (India Industrial Production y/y)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
統計省とプログラム実施省 (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
ビジネス
3.6%
4.0%
実際 予測
工業生産量(Industrial Production)前年比は、指定された月の前年同月と比較した製造品の量と産業部門の活動の変化を反映しています。指数は中央統計局によって毎月発行されます。産業部門は、鉱業、製造業、エネルギー会社をカバーしています。

指標計算の目的では、生産量は出力値として表されます。商品の生産に1か月以上かかる場合（自動車など）、そのような商品は「進行中の営業作業」として会計処理されます。これにより、純粋な定量的な用語でデータを収集するときに発生する可能性のあるスパイクを回避できます。付加価値生産の計算にはデフレーターが使用されます。

IIPは複合インデックスであり、最終的な値は個々のインド産業の生産値を使用して計算されます。この指数は基準期間を基準にして計算され、基準期間は100です(2011～2012年)。ベンチマークの年のデータは、業界構造や構成の実際の変化を反映するために随時更新される加重参照として使用されます。これは、技術開発、経済改革、消費構造の変化に関連する可能性があります。

出典機関は、統計を収集する特定の製品グループの会社を選択します。機関はインドの省庁と政府省庁であり、収集したデータを統計省のワーキンググループに提供します。データは、42日遅れで毎月12日に公開されます。

指標の公開は、国の経済の有効性とその方向性を反映しているため、エコノミストとアナリストが注意深く監視しています。予想より高い値は、インドルピーの相場にとってプラスであると見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"インド鉱工業生産前年比 (India Industrial Production y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
N/D
3.6%
4.0%
8月 2025
4.0%
4.6%
4.0%
7月 2025
4.0%
3.9%
3.5%
6月 2025
3.5%
1.5%
5月 2025
1.5%
2.6%
1.2%
4月 2025
1.2%
2.7%
2.7%
3月 2025
2.7%
2.8%
2.9%
2月 2025
2.9%
2.6%
5.0%
1月 2025
5.0%
2.7%
3.2%
12月 2024
3.2%
2.9%
5.2%
11月 2024
5.2%
3.0%
3.5%
10月 2024
3.5%
3.3%
3.1%
9月 2024
3.1%
2.8%
-0.1%
8月 2024
-0.1%
2.6%
4.8%
7月 2024
4.8%
4.0%
4.2%
6月 2024
4.2%
3.5%
5.9%
5月 2024
5.9%
5.0%
5.0%
4月 2024
5.0%
5.3%
4.9%
3月 2024
4.9%
3.6%
5.7%
2月 2024
5.7%
3.8%
3.8%
1月 2024
3.8%
3.1%
3.8%
12月 2023
3.8%
3.0%
2.4%
11月 2023
2.4%
1.2%
11.7%
10月 2023
11.7%
1.0%
5.8%
9月 2023
5.8%
0.9%
10.3%
8月 2023
10.3%
0.9%
5.7%
7月 2023
5.7%
0.9%
3.7%
6月 2023
3.7%
1.0%
5.2%
5月 2023
5.2%
1.2%
4.2%
4月 2023
4.2%
1.3%
1.1%
3月 2023
1.1%
1.3%
5.6%
2月 2023
5.6%
0.9%
5.2%
1月 2023
5.2%
-0.3%
4.3%
12月 2022
4.3%
-2.1%
7.1%
11月 2022
7.1%
-3.7%
-4.0%
10月 2022
-4.0%
-2.0%
3.1%
9月 2022
3.1%
-0.1%
-0.8%
8月 2022
-0.8%
1.3%
2.4%
7月 2022
2.4%
2.3%
12.3%
6月 2022
12.3%
3.1%
19.6%
5月 2022
19.6%
4.2%
7.1%
4月 2022
7.1%
5.9%
1.9%
3月 2022
1.9%
8.2%
1.7%
2月 2022
1.7%
-67.5%
1.3%
1月 2022
1.3%
-3.7%
0.4%
12月 2021
0.4%
69.4%
1.4%
11月 2021
1.4%
-63.9%
3.2%
10月 2021
3.2%
36.3%
3.1%
9月 2021
3.1%
-48.5%
11.9%
8月 2021
11.9%
71.1%
11.5%
1234
