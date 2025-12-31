カレンダーセクション

インド対外債務 (India External Debt)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
インド準備銀行 (Reserve Bank of India)
セクター
政府
N/D $​782.7 B
$​747.2 B
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
インドの対外債務は、外国の債権者に対する国のすべての債務の合計額を反映しています。債務者は、インドの中央政府、地方自治体、企業、市民などです。債権者には、民間商業銀行、外国政府、およびIMFなどの国際金融機関が含まれます。

インドの対外債務に関する情報は、四半期ごとに発行され、1四半期遅れています。最初の2四半期の統計はインド準備銀行によって公開され、残り2四半期のデータは財務省から提供されます。さらに、政府は国の対外債務の詳細な統計分析を毎年発行しています。

統計データには、長期および短期の両方の義務が含まれます。また、詳細なデータは多国間、二国間、IMF債務、輸出信用、商業借入、非居住者からの預金など、債務タイプ別の内訳を提供します。

外部債務の減少は、国の通貨の相場にプラスの影響を与える可能性のある好ましい要因と考えられています。逆に、債務の増加はマイナスと見なされる場合があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"インド対外債務 (India External Debt)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
N/D
$​782.7 B
$​747.2 B
2 Q 2025
$​747.2 B
$​16.7 B
$​735.9 B
1 Q 2025
$​44.9 B
$​697.7 B
$​717.9 B
4 Q 2024
$​717.9 B
$​721.5 B
$​712.7 B
3 Q 2024
$​711.8 B
$​700.2 B
$​682.3 B
2 Q 2024
$​682.3 B
$​665.5 B
$​668.9 B
1 Q 2024
$​663.8 B
$​666.7 B
$​624.1 B
4 Q 2023
$​648.2 B
$​635.3 B
3 Q 2023
$​635.3 B
$​629.1 B
2 Q 2023
$​629.1 B
$​640.9 B
$​624.7 B
1 Q 2023
$​624.7 B
$​620.1 B
$​613.1 B
4 Q 2022
$​613.1 B
$​600.0 B
$​610.5 B
3 Q 2022
$​610.5 B
$​604.9 B
$​612.7 B
2 Q 2022
$​617.1 B
$​607.8 B
$​619.6 B
1 Q 2022
$​620.7 B
$​615.5 B
$​573.7 B
4 Q 2021
$​614.9 B
$​609.5 B
$​603.4 B
3 Q 2021
$​593.1 B
$​587.7 B
$​570.8 B
2 Q 2021
$​571.3 B
$​590.0 B
$​569.7 B
1 Q 2021
$​570.0 B
$​581.6 B
$​558.4 B
4 Q 2020
$​563.5 B
$​566.0 B
$​556.7 B
3 Q 2020
$​556.2 B
$​577.0 B
$​554.5 B
2 Q 2020
$​554.5 B
$​535.7 B
$​558.4 B
1 Q 2020
$​558.5 B
$​554.9 B
$​563.9 B
4 Q 2019
$​563.9 B
$​545.7 B
$​557.5 B
3 Q 2019
$​557.5 B
$​557.4 B
2 Q 2019
$​557.4 B
$​543.0 B
1 Q 2019
$​543.0 B
$​521.0 B
4 Q 2018
$​521.0 B
$​510.4 B
3 Q 2018
$​510.4 B
$​514.4 B
2 Q 2018
$​514.4 B
$​529.7 B
1 Q 2018
$​529.7 B
$​513.4 B
4 Q 2017
$​513.4 B
$​495.7 B
3 Q 2017
$​495.7 B
$​485.8 B
2 Q 2017
$​485.8 B
$​471.9 B
1 Q 2017
$​471.9 B
$​456.1 B
4 Q 2016
$​456.1 B
$​484.3 B
3 Q 2016
$​484.3 B
$​479.7 B
2 Q 2016
$​479.7 B
$​485.6 B
1 Q 2016
$​485.6 B
$​480.2 B
4 Q 2015
$​480.2 B
$​483.2 B
3 Q 2015
$​483.2 B
$​482.9 B
2 Q 2015
$​482.9 B
$​475.8 B
1 Q 2015
$​475.8 B
$​461.9 B
4 Q 2014
$​461.9 B
$​455.9 B
3 Q 2014
$​455.9 B
$​450.1 B
2 Q 2014
$​450.1 B
$​440.6 B
1 Q 2014
$​440.6 B
$​426.0 B
4 Q 2013
$​426.0 B
$​400.3 B
3 Q 2013
$​400.3 B
$​388.5 B
2 Q 2013
$​388.5 B
$​390.0 B
12
