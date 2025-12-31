インドの対外債務は、外国の債権者に対する国のすべての債務の合計額を反映しています。債務者は、インドの中央政府、地方自治体、企業、市民などです。債権者には、民間商業銀行、外国政府、およびIMFなどの国際金融機関が含まれます。

インドの対外債務に関する情報は、四半期ごとに発行され、1四半期遅れています。最初の2四半期の統計はインド準備銀行によって公開され、残り2四半期のデータは財務省から提供されます。さらに、政府は国の対外債務の詳細な統計分析を毎年発行しています。

統計データには、長期および短期の両方の義務が含まれます。また、詳細なデータは多国間、二国間、IMF債務、輸出信用、商業借入、非居住者からの預金など、債務タイプ別の内訳を提供します。

外部債務の減少は、国の通貨の相場にプラスの影響を与える可能性のある好ましい要因と考えられています。逆に、債務の増加はマイナスと見なされる場合があります。

直近値: