インド準備銀行（RBI）のリバースレポ金利決定は、基本的な金利決定と同様に、年に6回、金融政策委員会によって発表されます。

名前が示すように、レートはレポレートと反対です。これはRBIが商業銀行から資金を借り入れる逆借入の金利です。RBIは、銀行システムに資金がたまりすぎたときにこのツールを使用することがあります。リバースレポレートが上がると、銀行は人口や企業よりもリバースバンク（信頼性の高い借り手でもあると見なされます）に資金を貸すことを好みます。

レポレートの変化は銀行システムへの流動資産の流入に影響し、逆レポは準備銀行への流動資産の流出に影響します。リバースレポレートの予期しない減少は、インドルピー相場にプラスと見なされる可能性があります。

