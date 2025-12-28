経済指標カレンダー
インド準備銀行リバースレポ金利決定 (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)
国：
インド
INR, インドルピー
セクター
金銭
|低
|N/D
|
3.35%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
インド準備銀行（RBI）のリバースレポ金利決定は、基本的な金利決定と同様に、年に6回、金融政策委員会によって発表されます。
名前が示すように、レートはレポレートと反対です。これはRBIが商業銀行から資金を借り入れる逆借入の金利です。RBIは、銀行システムに資金がたまりすぎたときにこのツールを使用することがあります。リバースレポレートが上がると、銀行は人口や企業よりもリバースバンク（信頼性の高い借り手でもあると見なされます）に資金を貸すことを好みます。
レポレートの変化は銀行システムへの流動資産の流入に影響し、逆レポは準備銀行への流動資産の流出に影響します。リバースレポレートの予期しない減少は、インドルピー相場にプラスと見なされる可能性があります。
直近値:
実際のデータ
"インド準備銀行リバースレポ金利決定 (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
N/D
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.75%
3.75%
4.00%
4.00%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
5.15%
5.15%
5.50%
5.50%
5.75%
5.75%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.00%
6.00%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
