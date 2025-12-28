カレンダーセクション

インド準備銀行リバースレポ金利決定 (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
インド準備銀行 (Reserve Bank of India)
金銭
N/D
3.35%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
インド準備銀行（RBI）のリバースレポ金利決定は、基本的な金利決定と同様に、年に6回、金融政策委員会によって発表されます。

名前が示すように、レートはレポレートと反対です。これはRBIが商業銀行から資金を借り入れる逆借入の金利です。RBIは、銀行システムに資金がたまりすぎたときにこのツールを使用することがあります。リバースレポレートが上がると、銀行は人口や企業よりもリバースバンク（信頼性の高い借り手でもあると見なされます）に資金を貸すことを好みます。

レポレートの変化は銀行システムへの流動資産の流入に影響し、逆レポは準備銀行への流動資産の流出に影響します。リバースレポレートの予期しない減少は、インドルピー相場にプラスと見なされる可能性があります。

直近値:

実際のデータ

"インド準備銀行リバースレポ金利決定 (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
N/D
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.75%
3.75%
4.00%
4.00%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
5.15%
5.15%
5.50%
5.50%
5.75%
5.75%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.00%
6.00%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
12
