SARB M3マネーサプライ前年比は、基準月のイド経済で循環しているマネーサプライ全体の前年同月と比較した割合の変化を測定します。これは、国民経済における財政の直接的な反映です。

M3マネーサプライには、流通している紙幣と硬貨、決済と現在の銀行口座の資金、需要と貯蓄預金、機関投資家向けマネーマーケットの資金、買戻契約と負債証券が含まれます。さまざまな通貨集計のうち、M3が最も安定しています。例えば、貯蓄金利のみが変更された場合、M1とM2は再分配されますが、M3は一定のままです。

一般に、マネーサプライM3の伸びとインフレ、経済成長、所得の伸びとの間には正の相関関係が想定されます。つまり、不十分なマネーサプライM3は他の3つの経済変数に悪影響を与え、結果として所得とインフレも増加するため、M3の増加は通貨にプラスの影響を与えるはずです。

