インド準備銀行M3マネーサプライ前年比 (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
インド準備銀行 (Reserve Bank of India)
セクター
金銭
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
SARB M3マネーサプライ前年比は、基準月のイド経済で循環しているマネーサプライ全体の前年同月と比較した割合の変化を測定します。これは、国民経済における財政の直接的な反映です。

M3マネーサプライには、流通している紙幣と硬貨、決済と現在の銀行口座の資金、需要と貯蓄預金、機関投資家向けマネーマーケットの資金、買戻契約と負債証券が含まれます。さまざまな通貨集計のうち、M3が最も安定しています。例えば、貯蓄金利のみが変更された場合、M1とM2は再分配されますが、M3は一定のままです。

一般に、マネーサプライM3の伸びとインフレ、経済成長、所得の伸びとの間には正の相関関係が想定されます。つまり、不十分なマネーサプライM3は他の3つの経済変数に悪影響を与え、結果として所得とインフレも増加するため、M3の増加は通貨にプラスの影響を与えるはずです。

直近値:

実際のデータ

予想値

"インド準備銀行M3マネーサプライ前年比 (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12 12月 2025
N/D
28 11月 2025
N/D
14 11月 2025
N/D
31 10月 2025
N/D
9.4%
9.2%
17 10月 2025
9.2%
9.6%
3 10月 2025
9.6%
9.4%
9.2%
19 9月 2025
9.2%
9.5%
9.5%
5 9月 2025
9.5%
9.8%
22 8月 2025
9.8%
10.0%
8 8月 2025
9.6%
10.0%
25 7月 2025
9.6%
9.5%
9.5%
11 7月 2025
9.5%
9.6%
27 6月 2025
9.6%
9.6%
9.8%
13 6月 2025
9.8%
9.5%
9.5%
30 5月 2025
9.5%
9.4%
9.5%
16 5月 2025
9.5%
9.4%
9.5%
2 5月 2025
9.5%
9.3%
9.6%
18 4月 2025
9.6%
9.2%
9.5%
4 4月 2025
9.5%
9.4%
9.6%
21 3月 2025
9.6%
9.3%
9.6%
7 3月 2025
9.6%
9.9%
9.6%
21 2月 2025
9.6%
9.7%
9.8%
7 2月 2025
9.8%
10.0%
9.6%
24 1月 2025
9.6%
10.3%
10.1%
10 1月 2025
10.1%
9.4%
9.3%
27 12月 2024
9.3%
9.9%
10.7%
13 12月 2024
10.7%
10.1%
10.0%
29 11月 2024
10.0%
10.8%
10.4%
15 11月 2024
10.4%
11.2%
11.2%
1 11月 2024
11.2%
11.1%
11.1%
18 10月 2024
11.1%
11.0%
11.0%
4 10月 2024
11.0%
10.5%
10.8%
20 9月 2024
10.8%
10.3%
10.4%
6 9月 2024
10.4%
10.2%
10.2%
23 8月 2024
10.2%
10.3%
10.3%
9 8月 2024
10.3%
10.4%
10.0%
26 7月 2024
10.0%
11.2%
10.7%
12 7月 2024
10.7%
10.4%
9.7%
28 6月 2024
9.7%
11.2%
10.9%
14 6月 2024
10.9%
11.1%
10.9%
31 5月 2024
10.9%
11.1%
10.9%
17 5月 2024
10.9%
11.2%
11.1%
3 5月 2024
11.1%
11.1%
10.9%
19 4月 2024
10.9%
11.4%
5 4月 2024
11.4%
11.2%
22 3月 2024
11.2%
11.3%
8 3月 2024
11.3%
10.9%
23 2月 2024
10.9%
11.3%
9 2月 2024
11.3%
11.0%
26 1月 2024
11.0%
10.8%
