インドの預金の伸び前年比は、特定の四半期の銀行預金の前年同期との変化を反映しています。インド準備銀行は、指標を計算するためのデータを収集するために、国内の商業銀行の間で調査を実施しています。

預金とは、保管のために銀行が国民から受け入れた資金を指します。統計は、現在の預金、貯蓄銀行預金、定期預金を反映しています。この指標は、預金口座、預金証明書（銀行間CDを除く）、自社銀行の銀行員の預金口座、クレジット口座のマイナス残高に関するデータをカバーしています。統計には、預金として定義できない口座、および銀行小切手、支払い命令、発行されたが返済されなかったその他の債務は含まれません。

預金の値は、ローンに関するデータと組み合わせた分析で考慮されます。銀行預金の鈍化とローンの需要の増加は、国の金融システムの流動性にギャップを生じさせる可能性があります。

預金の拡大は、銀行部門に対する国民の忠誠心と経済全体に対する前向きな見方を示しています。加えて、預金は国の金融部門における資金の回転率を高め、貸付の機会を拡大します。したがって、預金の伸びはインドルピーにとってプラスと見ることができます。

直近値: