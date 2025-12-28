カレンダーセクション

経済指標カレンダー

インド預金の伸び率前年比 (India Deposit Growth y/y)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
インド準備銀行 (Reserve Bank of India)
セクター
金銭
N/D 10.1%
10.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

インドの預金の伸び前年比は、特定の四半期の銀行預金の前年同期との変化を反映しています。インド準備銀行は、指標を計算するためのデータを収集するために、国内の商業銀行の間で調査を実施しています。

預金とは、保管のために銀行が国民から受け入れた資金を指します。統計は、現在の預金、貯蓄銀行預金、定期預金を反映しています。この指標は、預金口座、預金証明書（銀行間CDを除く）、自社銀行の銀行員の預金口座、クレジット口座のマイナス残高に関するデータをカバーしています。統計には、預金として定義できない口座、および銀行小切手、支払い命令、発行されたが返済されなかったその他の債務は含まれません。

預金の値は、ローンに関するデータと組み合わせた分析で考慮されます。銀行預金の鈍化とローンの需要の増加は、国の金融システムの流動性にギャップを生じさせる可能性があります。

預金の拡大は、銀行部門に対する国民の忠誠心と経済全体に対する前向きな見方を示しています。加えて、預金は国の金融部門における資金の回転率を高め、貸付の機会を拡大します。したがって、預金の伸びはインドルピーにとってプラスと見ることができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"インド預金の伸び率前年比 (India Deposit Growth y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12 12月 2025
N/D
10.1%
10.2%
28 11月 2025
10.2%
14 11月 2025
N/D
31 10月 2025
N/D
9.5%
9.5%
17 10月 2025
9.5%
9.7%
9.9%
3 10月 2025
9.9%
9.8%
9.5%
19 9月 2025
9.5%
9.8%
5 9月 2025
9.8%
10.2%
22 8月 2025
10.2%
10.1%
8 8月 2025
10.1%
10.2%
25 7月 2025
10.2%
9.8%
10.1%
11 7月 2025
10.1%
10.1%
27 6月 2025
10.1%
10.1%
10.4%
13 6月 2025
10.4%
9.9%
9.9%
30 5月 2025
9.9%
10.0%
10.0%
16 5月 2025
10.0%
10.1%
10.0%
2 5月 2025
10.0%
10.3%
10.2%
18 4月 2025
10.2%
10.5%
10.1%
4 4月 2025
10.1%
10.4%
10.3%
21 3月 2025
10.3%
10.3%
10.2%
7 3月 2025
10.2%
10.7%
10.3%
21 2月 2025
10.3%
10.7%
10.6%
7 2月 2025
10.6%
10.4%
10.3%
24 1月 2025
10.3%
10.5%
10.8%
10 1月 2025
10.8%
10.1%
9.8%
27 12月 2024
9.8%
11.1%
11.5%
13 12月 2024
11.5%
10.2%
10.7%
29 11月 2024
10.7%
11.0%
11.2%
15 11月 2024
11.2%
11.7%
11.8%
1 11月 2024
11.8%
12.0%
11.7%
18 10月 2024
11.7%
12.1%
11.8%
4 10月 2024
11.8%
11.6%
11.5%
20 9月 2024
11.5%
10.9%
11.1%
6 9月 2024
11.1%
11.3%
10.8%
23 8月 2024
10.8%
9.6%
10.9%
9 8月 2024
10.9%
11.9%
10.6%
26 7月 2024
10.6%
12.5%
11.3%
12 7月 2024
11.3%
11.9%
11.1%
28 6月 2024
11.1%
13.0%
12.6%
14 6月 2024
12.6%
13.3%
12.7%
31 5月 2024
12.7%
13.5%
13.3%
17 5月 2024
13.3%
13.4%
13.6%
3 5月 2024
13.6%
13.3%
13.3%
19 4月 2024
13.3%
13.3%
13.8%
5 4月 2024
13.8%
13.4%
13.5%
22 3月 2024
13.5%
13.4%
13.7%
8 3月 2024
13.7%
13.4%
13.1%
23 2月 2024
13.1%
13.4%
13.6%
9 2月 2024
13.6%
13.2%
13.2%
26 1月 2024
13.2%
13.5%
13.1%
123456
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード