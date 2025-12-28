カレンダーセクション

マークイットインド製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
マークイット (S&P Global)
セクター
ビジネス
56.6 58.4
59.2
最後の発表 重要性 実際 予測
58.1
56.6
次の発表 実際 予測
マークイット製造業PMIは、指定された月のインド製造業部門における事業環境の変化を示す指標です。この指標は、製造部門の民間企業で働く購買管理者の月次調査に基づいています。回答は前月と比較して評価されます。

購入は企業の生産活動に先んじているため、購買担当担当者は他の従業員よりも早く市場の状況の変化を追跡できる場合があります。したがって、状況が良くなるか悪くなるかを最初に確認するのは彼らです。調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。

購買担当者は、生産、新規注文の数、在庫など、会社の仕事の基本的なパラメータを評価するアンケートに回答します。調査の参加者は、相対的な推定値を提供します。つまり、データが増加したか、減少したか、または変化していないかです。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。

この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

製造業PMIは、最も人気のある指標の1つで、経済学者が注目しています。業会全体を対象とした運用情報を提供します。これは、事業活動とインフレの先行指標と解釈されます。PMIの伸びは好調な市場環境の兆候であり、インドルピー相場の伸びにとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"マークイットインド製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
56.6
58.4
59.2
10月 2025
59.2
58.4
57.7
9月 2025
57.7
58.9
59.3
8月 2025
59.3
58.7
59.1
7月 2025
59.1
58.4
58.4
6月 2025
58.4
58.5
57.6
5月 2025
57.6
57.6
58.2
4月 2025
58.2
59.0
58.1
3月 2025
58.1
55.5
56.3
2月 2025
56.3
58.0
57.7
1月 2025
57.7
57.0
57.4
12月 2024
57.4
57.3
57.3
11月 2024
57.3
57.4
57.5
10月 2024
57.5
57.4
56.5
9月 2024
56.5
57.6
57.5
8月 2024
57.5
56.6
58.1
7月 2024
58.1
57.0
58.3
6月 2024
58.3
58.2
57.5
5月 2024
57.5
59.1
58.8
4月 2024
58.8
58.6
59.1
3月 2024
59.1
57.2
56.9
2月 2024
56.9
56.3
56.5
1月 2024
56.5
55.7
54.9
12月 2023
54.9
55.8
56.0
11月 2023
56.0
56.5
55.5
10月 2023
55.5
58.1
57.5
9月 2023
57.5
58.2
58.6
8月 2023
58.6
57.8
57.7
7月 2023
57.7
58.3
57.8
6月 2023
57.8
58.0
58.7
5月 2023
58.7
56.8
57.2
4月 2023
57.2
55.9
56.4
3月 2023
56.4
55.4
55.3
2月 2023
55.3
56.6
55.4
1月 2023
55.4
56.8
57.8
12月 2022
57.8
55.5
55.7
11月 2022
55.7
55.2
55.3
10月 2022
55.3
55.8
55.1
9月 2022
55.1
56.4
56.4
8月 2022
56.4
55.2
56.4
7月 2022
56.4
54.2
53.9
6月 2022
53.9
54.6
54.6
5月 2022
54.6
54.3
54.7
4月 2022
54.7
54.4
54.0
3月 2022
54.0
54.4
54.9
2月 2022
54.9
54.7
54.0
1月 2022
54.0
56.6
55.5
12月 2021
55.5
56.8
57.6
11月 2021
57.6
54.8
55.9
10月 2021
55.9
53.0
53.7
エクスポート

