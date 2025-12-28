マークイット製造業PMIは、指定された月のインド製造業部門における事業環境の変化を示す指標です。この指標は、製造部門の民間企業で働く購買管理者の月次調査に基づいています。回答は前月と比較して評価されます。

購入は企業の生産活動に先んじているため、購買担当担当者は他の従業員よりも早く市場の状況の変化を追跡できる場合があります。したがって、状況が良くなるか悪くなるかを最初に確認するのは彼らです。調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。

購買担当者は、生産、新規注文の数、在庫など、会社の仕事の基本的なパラメータを評価するアンケートに回答します。調査の参加者は、相対的な推定値を提供します。つまり、データが増加したか、減少したか、または変化していないかです。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。

この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

製造業PMIは、最も人気のある指標の1つで、経済学者が注目しています。業会全体を対象とした運用情報を提供します。これは、事業活動とインフレの先行指標と解釈されます。PMIの伸びは好調な市場環境の兆候であり、インドルピー相場の伸びにとってプラスと見なすことができます。

