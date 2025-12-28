カレンダーセクション

インド貿易収支 (India Trade Balance)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
商務省 (Department of Commerce)
セクター
取引
$​-24.53 B
最後の発表 重要性 実際 予測
$​-29.33 B
$​-24.53 B
次の発表 実際 予測
貿易収支は、報告期間における輸出と輸入の差を測定し、インドルピーで表されます。この指標は、国とそのパートナーとの貿易の構造を反映しています。経済学者は、この指標を用いて、国間の貿易フローの構造と強度を評価します。また、経済発展の重要な指標と見なされています。

輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

インドの最大の貿易相手国は、米国、EU、中国です。1990年代以降、インドは一般的な貿易赤字を抱えており、赤字は増加傾向にあります。

インドの輸入がルピー相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。インドでは、赤字の減少は好ましいと見なされ、予想を超える指数の伸びは、INR相場にとってプラスと見なすことができます。逆に、赤字の増加は、国の通貨相場を押し下げる可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"インド貿易収支 (India Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
$​-24.53 B
10月 2025
N/D
$​-30.34 B
$​-32.15 B
9月 2025
$​-32.15 B
$​-23.99 B
$​-26.49 B
8月 2025
$​-26.49 B
$​-23.77 B
$​-27.35 B
7月 2025
$​-27.35 B
$​-24.87 B
$​-18.78 B
6月 2025
$​-18.78 B
$​-24.03 B
$​-21.88 B
5月 2025
$​-21.88 B
$​-23.68 B
$​-26.42 B
4月 2025
$​-26.42 B
$​-19.71 B
$​-21.54 B
3月 2025
$​-21.54 B
$​-19.42 B
$​-14.05 B
2月 2025
$​-14.05 B
$​-25.05 B
$​-22.99 B
1月 2025
$​-22.99 B
$​-25.19 B
$​-21.94 B
12月 2024
$​-21.94 B
$​-28.32 B
$​-37.84 B
11月 2024
$​-37.84 B
$​-22.17 B
$​-27.14 B
10月 2024
$​-27.14 B
$​-21.92 B
$​-20.78 B
9月 2024
$​-20.78 B
$​-25.73 B
$​-29.65 B
8月 2024
$​-29.65 B
$​-23.14 B
$​-23.50 B
7月 2024
$​-23.50 B
$​-21.84 B
$​-20.98 B
6月 2024
$​-20.98 B
$​-20.45 B
$​-23.78 B
5月 2024
$​-23.78 B
$​-15.41 B
$​-19.10 B
4月 2024
$​-19.10 B
$​-14.75 B
$​-15.60 B
3月 2024
$​-15.60 B
$​-15.94 B
$​-18.71 B
2月 2024
$​-18.71 B
$​-19.17 B
$​-17.49 B
1月 2024
$​-17.49 B
$​-21.60 B
$​-19.80 B
12月 2023
$​-19.80 B
$​-23.12 B
$​-20.58 B
11月 2023
$​-20.58 B
$​-26.33 B
$​-31.46 B
10月 2023
$​-31.46 B
$​-18.50 B
$​-19.37 B
9月 2023
$​-19.37 B
$​-22.03 B
$​-24.16 B
8月 2023
$​-24.16 B
$​-20.35 B
$​-20.67 B
7月 2023
$​-20.67 B
$​-21.89 B
$​-20.13 B
6月 2023
$​-20.13 B
$​-21.22 B
$​-22.12 B
5月 2023
$​-22.12 B
$​-16.08 B
$​-15.24 B
4月 2023
$​-15.24 B
$​-18.27 B
$​-19.73 B
3月 2023
$​-19.73 B
$​-17.07 B
$​-17.43 B
2月 2023
$​-17.43 B
$​-20.82 B
$​-17.75 B
1月 2023
$​-17.75 B
$​-24.93 B
$​-23.76 B
12月 2022
$​-23.76 B
$​-23.50 B
$​-23.89 B
11月 2022
$​-23.89 B
$​-24.24 B
$​-26.91 B
10月 2022
$​-26.91 B
$​-24.42 B
$​-25.71 B
9月 2022
$​-25.71 B
$​-28.47 B
$​-27.98 B
8月 2022
$​-27.98 B
$​-30.44 B
$​-30.00 B
7月 2022
$​-30.00 B
$​-25.75 B
$​-26.18 B
6月 2022
$​-26.18 B
$​-22.60 B
$​-24.29 B
5月 2022
$​-24.29 B
$​-19.53 B
$​-20.11 B
4月 2022
$​-20.11 B
$​-19.87 B
$​-18.51 B
3月 2022
$​-18.51 B
$​-19.40 B
$​-20.88 B
2月 2022
$​-20.88 B
$​-19.70 B
$​-17.42 B
1月 2022
$​-17.42 B
$​-22.62 B
$​-21.68 B
12月 2021
$​-21.68 B
$​-21.69 B
$​-22.91 B
11月 2021
$​-22.91 B
$​-24.92 B
$​-19.73 B
10月 2021
$​-19.73 B
$​-24.04 B
$​-22.59 B
1234
