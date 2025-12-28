インドの輸入は、輸入品の米ドル価値を反映しています。輸出額のドル計算は、インドの輸出と他国との適切な比較と貿易統計の正確な評価を提供します。経済学者は、この指標を使用して、貿易フローの構造と強度を評価します。

インドへの輸入品の主な品目には、原油、金、石炭、機械、電話などがあります。ほとんどの製品は中国、米国、サウジアラビア、UAE、イラクから輸入されています。輸入は近年減少傾向にあり、これは政府の「Make In India」イニシアチブに関連しています。

輸出よりも多くの財及びサービスを輸入している国は、貿易赤字があります。ただし、インドの輸入がルピー相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。 例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。逆に、経済が急速に成長すれば、先進国は価格競争を確実にするために輸入を発展させることを好みます。これはそれに応じてルピーに影響を与える可能性があります。

輸入取引の買い手は、商品の支払いのために外国通貨を購入することを余儀なくされているため、輸入の伸びはルピーにマイナスの影響を与える可能性があります。逆に、予想よりも低い輸入の測定値は、INR相場にとってプラスと見なされる場合があります。

直近値: