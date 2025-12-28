カレンダーセクション

経済指標カレンダー

インド輸入 (India Imports)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
商務省 (Department of Commerce)
セクター
取引
$​62.66 B
最後の発表 重要性 実際 予測
$​63.21 B
$​62.66 B
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

インドの輸入は、輸入品の米ドル価値を反映しています。輸出額のドル計算は、インドの輸出と他国との適切な比較と貿易統計の正確な評価を提供します。経済学者は、この指標を使用して、貿易フローの構造と強度を評価します。

インドへの輸入品の主な品目には、原油、金、石炭、機械、電話などがあります。ほとんどの製品は中国、米国、サウジアラビア、UAE、イラクから輸入されています。輸入は近年減少傾向にあり、これは政府の「Make In India」イニシアチブに関連しています。

輸出よりも多くの財及びサービスを輸入している国は、貿易赤字があります。ただし、インドの輸入がルピー相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。 例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。逆に、経済が急速に成長すれば、先進国は価格競争を確実にするために輸入を発展させることを好みます。これはそれに応じてルピーに影響を与える可能性があります。

輸入取引の買い手は、商品の支払いのために外国通貨を購入することを余儀なくされているため、輸入の伸びはルピーにマイナスの影響を与える可能性があります。逆に、予想よりも低い輸入の測定値は、INR相場にとってプラスと見なされる場合があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"インド輸入 (India Imports)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
$​62.66 B
10月 2025
N/D
$​62.92 B
$​68.53 B
9月 2025
$​68.53 B
$​62.52 B
$​61.59 B
8月 2025
$​61.59 B
$​62.28 B
$​64.59 B
7月 2025
$​64.59 B
$​62.02 B
$​53.92 B
6月 2025
$​53.92 B
$​61.97 B
$​60.61 B
5月 2025
$​60.61 B
$​61.78 B
$​64.91 B
4月 2025
$​64.91 B
$​49.22 B
$​63.51 B
3月 2025
$​63.51 B
$​61.43 B
$​50.96 B
2月 2025
$​50.96 B
$​61.43 B
$​59.42 B
1月 2025
$​59.42 B
$​61.74 B
$​59.95 B
12月 2024
$​59.95 B
$​62.10 B
$​69.95 B
11月 2024
$​69.95 B
$​59.69 B
$​66.34 B
10月 2024
$​66.34 B
$​59.30 B
$​55.36 B
9月 2024
$​55.36 B
$​59.08 B
$​64.36 B
8月 2024
$​64.36 B
$​58.62 B
$​57.48 B
7月 2024
$​57.48 B
$​58.27 B
$​56.18 B
6月 2024
$​56.18 B
$​58.26 B
$​61.91 B
5月 2024
$​61.91 B
$​57.66 B
$​54.09 B
4月 2024
$​54.09 B
$​58.06 B
$​57.28 B
3月 2024
$​57.28 B
$​58.58 B
$​60.11 B
2月 2024
$​60.11 B
$​56.89 B
$​54.41 B
1月 2024
$​54.41 B
$​59.50 B
$​58.25 B
12月 2023
$​58.25 B
$​59.57 B
$​54.48 B
11月 2023
$​54.48 B
$​59.92 B
$​65.03 B
10月 2023
$​65.03 B
$​56.44 B
$​53.84 B
9月 2023
$​53.84 B
$​56.09 B
$​58.64 B
8月 2023
$​58.64 B
$​53.19 B
$​52.92 B
7月 2023
$​52.92 B
$​55.29 B
$​53.10 B
6月 2023
$​53.10 B
$​53.78 B
$​57.10 B
5月 2023
$​57.10 B
$​54.13 B
$​49.90 B
4月 2023
$​49.90 B
$​55.03 B
$​58.11 B
3月 2023
$​58.11 B
$​51.14 B
$​51.31 B
2月 2023
$​51.31 B
$​54.60 B
$​50.66 B
1月 2023
$​50.66 B
$​57.40 B
$​58.24 B
12月 2022
$​58.24 B
$​56.57 B
$​55.88 B
11月 2022
$​55.88 B
$​59.24 B
$​56.69 B
10月 2022
$​56.69 B
$​62.00 B
$​61.16 B
9月 2022
$​61.16 B
$​64.61 B
$​61.90 B
8月 2022
$​61.90 B
$​67.00 B
$​66.27 B
7月 2022
$​66.27 B
$​65.49 B
$​66.31 B
6月 2022
$​66.31 B
$​62.35 B
$​63.22 B
5月 2022
$​63.22 B
$​61.01 B
$​60.30 B
4月 2022
$​60.30 B
$​58.60 B
$​60.74 B
3月 2022
$​60.74 B
$​54.01 B
$​55.45 B
2月 2022
$​55.45 B
$​55.93 B
$​51.93 B
1月 2022
$​51.93 B
$​56.69 B
$​59.48 B
12月 2021
$​59.48 B
$​54.42 B
$​52.94 B
11月 2021
$​52.94 B
$​56.23 B
$​55.37 B
10月 2021
$​55.37 B
$​52.11 B
$​56.39 B
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード