経済指標カレンダー
インド銀行ローンの伸び率前年比 (India Bank Loan Growth y/y)
|低
|N/D
|11.7%
|
11.5%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
インドの銀行ローンの成長率前年比は、インドの消費者および企業に発行された未払いローンの量の変化を反映しています。指数は、前年比の変化を測定します。インド準備銀行（RBI）は毎月ローンデータを公開しています。
指標計算のソースデータは39の商業銀行から提供されており、すべてのローンの約90％を網羅しています。世帯および民間企業に発行されたローンは報告書に含まれます。世帯および民間企業に発行されたローンは報告書に含まれます。全般的な指数に加えて、インド準備銀行は部門（製造、農業、サービス）ごとに個別のデータを公開しています。
この指数は潜在的な小売売上高を評価するために使用され、金利の変化を示しています。指数の伸びは消費者支出の増加を示し、これは潜在的なインフレの進行と、国家経済の金融部門と信用部門におけるより高い活動を示唆します。したがって、銀行ローンの伸びは、銀行部門と国民経済全体の改善を示しています。
一般的に、銀行ローンの伸びは国の通貨に対してプラスと見なされます。逆に、貸付部門の減速は、インドルピーの相場に悪影響を及ぼす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"インド銀行ローンの伸び率前年比 (India Bank Loan Growth y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
