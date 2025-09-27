Il Conto Corrente della Norvegia riflette il saldo delle transazioni tra i residenti norvegesi e il resto del mondo. È il Saldo Commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), il reddito netto dei fattori dei residenti negli Stati Uniti (come interessi, dividendi, ecc.) e i pagamenti netti di trasferimento (ad esempio donazioni estere) ai residenti negli Stati Uniti.

In altre parole, il conto corrente include le operazioni tra residenti in Norvegia e non residenti in relazione a beni, servizi, reddito primario (investimento) e secondario (transazione).

Il valore comprende tre componenti principali: beni e servizi, reddito (salari e guadagni da investimenti) e trasferimenti correnti. Il saldo di beni e servizi è calcolato in base alle esportazioni e alle importazioni. Il saldo del reddito include salari e guadagni su investimenti esteri (meno i pagamenti effettuati a investitori non residenti). Per trasferimenti correnti si intendono i trasferimenti di denaro tra residenti e non residenti; tali trasferimenti non sono correlati alle componenti sopra menzionate e possono includere donazioni, aiuti, trasferimenti di denaro privati, pagamenti di pensioni, alimenti, ecc.

Un saldo positivo delle partite correnti indica che il paese è un prestatore netto per il resto del mondo. Un valore negativo mostra che la nazione è un mutuatario netto.

L'impatto dell'indicatore sulla corona norvegese può variare a seconda delle attuali condizioni economiche. Molto spesso la crescita delle partite correnti è vista come positiva per il NOK.

Ultimi valori: