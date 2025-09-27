CalendarioSezioni

Conto Corrente Norvegia (Norway Current Account)

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
Statistiche Norvegia (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Settore
Trade
Basso Kr​217.848 B Kr​261.842 B
Kr​285.289 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Kr​258.383 B
Kr​217.848 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Conto Corrente della Norvegia riflette il saldo delle transazioni tra i residenti norvegesi e il resto del mondo. È il Saldo Commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), il reddito netto dei fattori dei residenti negli Stati Uniti (come interessi, dividendi, ecc.) e i pagamenti netti di trasferimento (ad esempio donazioni estere) ai residenti negli Stati Uniti.

In altre parole, il conto corrente include le operazioni tra residenti in Norvegia e non residenti in relazione a beni, servizi, reddito primario (investimento) e secondario (transazione).

Il valore comprende tre componenti principali: beni e servizi, reddito (salari e guadagni da investimenti) e trasferimenti correnti. Il saldo di beni e servizi è calcolato in base alle esportazioni e alle importazioni. Il saldo del reddito include salari e guadagni su investimenti esteri (meno i pagamenti effettuati a investitori non residenti). Per trasferimenti correnti si intendono i trasferimenti di denaro tra residenti e non residenti; tali trasferimenti non sono correlati alle componenti sopra menzionate e possono includere donazioni, aiuti, trasferimenti di denaro privati, pagamenti di pensioni, alimenti, ecc.

Un saldo positivo delle partite correnti indica che il paese è un prestatore netto per il resto del mondo. Un valore negativo mostra che la nazione è un mutuatario netto.

L'impatto dell'indicatore sulla corona norvegese può variare a seconda delle attuali condizioni economiche. Molto spesso la crescita delle partite correnti è vista come positiva per il NOK.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto Corrente Norvegia (Norway Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
Kr​217.848 B
Kr​261.842 B
Kr​285.289 B
1 Q 2025
Kr​286.456 B
Kr​224.122 B
Kr​203.710 B
4 Q 2024
Kr​211.190 B
Kr​236.040 B
Kr​208.445 B
3 Q 2024
Kr​225.471 B
Kr​249.042 B
Kr​232.276 B
2 Q 2024
Kr​231.839 B
Kr​91.505 B
Kr​238.325 B
1 Q 2024
Kr​249.000 B
Kr​243.400 B
4 Q 2023
Kr​235.300 B
Kr​193.100 B
3 Q 2023
Kr​193.000 B
Kr​171.339 B
2 Q 2023
Kr​171.339 B
Kr​454.416 B
Kr​279.192 B
1 Q 2023
Kr​279.693 B
Kr​465.814 B
Kr​359.259 B
4 Q 2022
Kr​361.204 B
Kr​660.059 B
Kr​592.003 B
3 Q 2022
Kr​570.571 B
Kr​366.289 B
Kr​321.927 B
2 Q 2022
Kr​276.801 B
Kr​320.644 B
Kr​335.156 B
1 Q 2022
Kr​341.055 B
Kr​300.697 B
Kr​256.712 B
4 Q 2021
Kr​269.482 B
Kr​97.317 B
Kr​156.081 B
3 Q 2021
Kr​148.337 B
Kr​104.107 B
Kr​104.409 B
2 Q 2021
Kr​93.244 B
Kr​91.511 B
Kr​92.136 B
1 Q 2021
Kr​94.301 B
Kr​18.694 B
Kr​5.055 B
4 Q 2020
Kr​9.277 B
Kr​41.154 B
Kr​14.176 B
3 Q 2020
Kr​9.906 B
Kr​59.347 B
Kr​2.883 B
2 Q 2020
Kr​20.482 B
Kr​46.699 B
Kr​63.231 B
1 Q 2020
Kr​66.078 B
Kr​4.700 B
Kr​25.059 B
4 Q 2019
Kr​19.100 B
Kr​29.500 B
3 Q 2019
Kr​23.900 B
Kr​26.500 B
2 Q 2019
Kr​30.600 B
Kr​73.100 B
1 Q 2019
Kr​67.800 B
Kr​47.300 B
4 Q 2018
Kr​46.800 B
Kr​91.400 B
3 Q 2018
Kr​91.800 B
Kr​79.100 B
2 Q 2018
Kr​80.900 B
Kr​75.100 B
1 Q 2018
Kr​61.000 B
Kr​40.200 B
4 Q 2017
Kr​35.000 B
Kr​21.200 B
3 Q 2017
Kr​17.700 B
Kr​55.000 B
2 Q 2017
Kr​35.800 B
Kr​41.600 B
1 Q 2017
Kr​77.500 B
Kr​61.700 B
4 Q 2016
Kr​59.300 B
Kr​19.000 B
3 Q 2016
Kr​24.900 B
Kr​28.500 B
2 Q 2016
Kr​40.300 B
Kr​42.800 B
1 Q 2016
Kr​54.000 B
Kr​52.900 B
4 Q 2015
Kr​55.000 B
Kr​62.100 B
3 Q 2015
Kr​43.600 B
Kr​71.100 B
2 Q 2015
Kr​71.900 B
Kr​69.400 B
1 Q 2015
Kr​72.600 B
Kr​83.300 B
4 Q 2014
Kr​66.000 B
Kr​44.800 B
3 Q 2014
Kr​52.300 B
Kr​55.300 B
2 Q 2014
Kr​68.800 B
