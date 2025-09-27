Calendario Economico
Conto Corrente Norvegia (Norway Current Account)
|Basso
|Kr217.848 B
|Kr261.842 B
|
Kr285.289 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Kr258.383 B
|
Kr217.848 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Conto Corrente della Norvegia riflette il saldo delle transazioni tra i residenti norvegesi e il resto del mondo. È il Saldo Commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), il reddito netto dei fattori dei residenti negli Stati Uniti (come interessi, dividendi, ecc.) e i pagamenti netti di trasferimento (ad esempio donazioni estere) ai residenti negli Stati Uniti.
In altre parole, il conto corrente include le operazioni tra residenti in Norvegia e non residenti in relazione a beni, servizi, reddito primario (investimento) e secondario (transazione).
Il valore comprende tre componenti principali: beni e servizi, reddito (salari e guadagni da investimenti) e trasferimenti correnti. Il saldo di beni e servizi è calcolato in base alle esportazioni e alle importazioni. Il saldo del reddito include salari e guadagni su investimenti esteri (meno i pagamenti effettuati a investitori non residenti). Per trasferimenti correnti si intendono i trasferimenti di denaro tra residenti e non residenti; tali trasferimenti non sono correlati alle componenti sopra menzionate e possono includere donazioni, aiuti, trasferimenti di denaro privati, pagamenti di pensioni, alimenti, ecc.
Un saldo positivo delle partite correnti indica che il paese è un prestatore netto per il resto del mondo. Un valore negativo mostra che la nazione è un mutuatario netto.
L'impatto dell'indicatore sulla corona norvegese può variare a seconda delle attuali condizioni economiche. Molto spesso la crescita delle partite correnti è vista come positiva per il NOK.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto Corrente Norvegia (Norway Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress