Il Regional Network Report della Norges Bank è un indicatore di sviluppo economico popolare in Norvegia. La Norges Bank pubblica l'indicatore quattro volte l'anno, sulla base di indagini dirette sulle aziende in sette regioni del paese, condotte da organizzazioni regionali responsabili.

La Norges Bank è responsabile della conduzione della politica monetaria del paese. Dati importanti per il processo decisionale sono raccolti dal monitoraggio dei cambiamenti ciclici e delle previsioni riguardanti lo sviluppo economico nazionale e globale. La Banca utilizza statistiche ufficiali, tra le altre fonti di dati. Ma alcune variabili vengono pubblicate solo poche volte all'anno, e sono spesso riviste, in modo che le cifre finali possano essere fissate anche con un ritardo di alcuni anni. Al fine di ricevere le informazioni pertinenti e tempestive direttamente dalle imprese, nel 2002 la Banca ha istituito una Regional Network. Il paese è stato diviso condizionatamente in 7 regioni, in ognuna delle quali è stata nominata un'autorità responsabile. La Regional Network consente una comunicazione diretta con le aziende in merito al loro stato finanziario. I rappresentanti della banca intervistano i dirigenti di oltre 300 imprese e organizzazioni sui recenti sviluppi e sulle prospettive economiche future.

I regional network report consentono di ottenere i dati direttamente dalle aziende in loco, durante le discussioni faccia a faccia. Impegnarsi regolarmente con l'economia e la società spesso fornisce alla Banca informazioni più rapidamente delle statistiche pubblicamente disponibili. Questi dati, combinati con statistiche ufficiali e informazioni economiche, costituiscono una base importante per le previsioni della Norges Bank per lo sviluppo economico del paese.

Alle aziende viene chiesto di stimare la domanda, gli investimenti, l'utilizzo della capacità, l'occupazione, i costi e i prezzi, e quindi la cifra finale è un indicatore composito. I dati regionali sono strettamente correlati alle statistiche ufficiali e sono pubblicati molto prima.

La crescita della produzione è senza dubbio un fattore favorevole, quindi letture di produzione superiori alle attese secondo il Regional Network Report della Norges Bank possono essere viste come positive per le quotazioni in corone norvegesi.

Ultimi valori: