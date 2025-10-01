Calendario Economico
Fiducia dei Consumatori Norvegia (Norway Consumer Confidence)
|Basso
|-3.6
|-13.9
|
-9.1
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-1.6
|
-3.6
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice di Fiducia dei Consumatori Norvegese (CCI) misura il livello di fiducia dei consumatori nella stabilità dell'economia del paese. L'indice è calcolato trimestralmente, sulla base di un sondaggio sui consumatori condotto da Finance Norway tra le famiglie norvegesi.
Gli intervistati pongono le seguenti cinque domande in questo sondaggio:
- La situazione finanziaria della tua famiglia è migliorata, peggiorata o è la stessa rispetto a un anno fa?
- Pensi che la situazione finanziaria della tua famiglia sarà migliore, peggiore o uguale un anno dopo?
- Parlando della situazione economica in Norvegia in generale, pensi che l'economia del paese sia generalmente migliore o peggiore di un anno fa o è rimasta invariata?
- Pensi che la situazione economica in Norvegia migliorerà o peggiorerà in un anno o rimarrà invariata?
- Pensi che ora sia un buon momento per la popolazione per acquistare articoli per la casa più grandi o pensi che sia un brutto momento?
L'indicatore finale è calcolato come differenza tra risposte ottimistiche e pessimistiche e il valore risultante è diviso per 5.
Le letture positive indicano la fiducia dei consumatori e un contesto economico favorevole nel paese. Pertanto, una crescita superiore alle attese può essere considerata positiva per le quotazioni delle corone norvegesi. Al contrario, valori più bassi possono spingere le quotazioni NOK verso il basso.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia dei Consumatori Norvegia (Norway Consumer Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
