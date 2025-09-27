L'Indice dei Prezzi alla Produzione Norvegese a/a riflette la dinamica dei prezzi dei beni prodotti e venduti dalle società norvegesi a livello nazionale e nei mercati esteri. L'indice misura una variazione dei prezzi dal punto di vista del produttore, nel mese dato rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice è pubblicato da Statistics Norway (SSB) il 10 di ogni mese.

Le statistiche riguardano la produzione manifatturiera, la produzione di petrolio e gas, l'energia, l'estrazione mineraria e alcuni servizi. L'indice comprende i beni che vengono consegnati come prodotti finali al commercio al dettaglio, sono soggetti a investimenti o sono trasferiti ad altri settori di produzione come intermedi.

La principale fonte di dati è un'indagine sui produttori, in cui riportano i prezzi per un campione di 630 gruppi di prodotti. Il questionario viene inviato mensilmente a circa 1300 aziende che forniscono dati sui prezzi di circa 5000 beni. Le aziende con meno di 100 dipendenti sono escluse dal calcolo. Il questionario compilato viene inviato via e-mail.

L'Indice dei Prezzi alla Produzione è considerato un indicatore principale dei prezzi al consumo e quindi dell'inflazione. Si tratta di un indicatore preliminare più accurato, se confrontato con l'IPC: se i prezzi alla produzione crescono, i prezzi al consumo dovrebbero crescere di conseguenza. Questi due indicatori sono strettamente correlati.

I prezzi alla produzione sono un indicatore principale dell'inflazione dei prezzi al consumo e pertanto la crescita dell'IPC può essere considerata positiva per le quotazioni delle corone norvegesi.

Ultimi valori: