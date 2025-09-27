CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi alla Produzione Norvegia (PPI) a/a (Norway Producer Price Index (PPI) y/y)

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
Statistiche Norvegia (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Settore
Prezzi
Basso -3.0% 0.7%
-0.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-3.8%
-3.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi alla Produzione Norvegese a/a riflette la dinamica dei prezzi dei beni prodotti e venduti dalle società norvegesi a livello nazionale e nei mercati esteri. L'indice misura una variazione dei prezzi dal punto di vista del produttore, nel mese dato rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice è pubblicato da Statistics Norway (SSB) il 10 di ogni mese.

Le statistiche riguardano la produzione manifatturiera, la produzione di petrolio e gas, l'energia, l'estrazione mineraria e alcuni servizi. L'indice comprende i beni che vengono consegnati come prodotti finali al commercio al dettaglio, sono soggetti a investimenti o sono trasferiti ad altri settori di produzione come intermedi.

La principale fonte di dati è un'indagine sui produttori, in cui riportano i prezzi per un campione di 630 gruppi di prodotti. Il questionario viene inviato mensilmente a circa 1300 aziende che forniscono dati sui prezzi di circa 5000 beni. Le aziende con meno di 100 dipendenti sono escluse dal calcolo. Il questionario compilato viene inviato via e-mail.

L'Indice dei Prezzi alla Produzione è considerato un indicatore principale dei prezzi al consumo e quindi dell'inflazione. Si tratta di un indicatore preliminare più accurato, se confrontato con l'IPC: se i prezzi alla produzione crescono, i prezzi al consumo dovrebbero crescere di conseguenza. Questi due indicatori sono strettamente correlati.

I prezzi alla produzione sono un indicatore principale dell'inflazione dei prezzi al consumo e pertanto la crescita dell'IPC può essere considerata positiva per le quotazioni delle corone norvegesi.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-3.0%
0.7%
-0.3%
lug 2025
-0.3%
2.7%
-1.0%
giu 2025
-1.0%
8.8%
-0.1%
mag 2025
-0.1%
-7.5%
2.1%
apr 2025
2.1%
6.8%
11.5%
mar 2025
11.5%
29.2%
23.3%
feb 2025
23.3%
27.0%
18.1%
gen 2025
18.1%
10.1%
9.3%
dic 2024
9.3%
0.6%
0.0%
nov 2024
0.0%
-6.1%
-3.5%
ott 2024
-3.5%
-7.0%
-2.9%
set 2024
-2.9%
4.9%
3.6%
ago 2024
3.6%
8.5%
6.5%
lug 2024
6.5%
6.8%
3.4%
giu 2024
3.4%
5.0%
3.2%
mag 2024
3.2%
-2.6%
-4.5%
apr 2024
-4.5%
-15.3%
-6.9%
mar 2024
-6.9%
-12.4%
-12.6%
feb 2024
-12.6%
-2.4%
-12.9%
gen 2024
-12.9%
-1.6%
-25.6%
dic 2023
-25.6%
-10.2%
-15.6%
nov 2023
-15.6%
-22.5%
-10.9%
ott 2023
-10.9%
-36.9%
-29.3%
set 2023
-29.3%
-55.3%
-37.4%
ago 2023
-37.4%
-54.5%
-35.4%
lug 2023
-35.4%
-46.7%
-28.5%
giu 2023
-28.5%
-36.4%
-23.5%
mag 2023
-23.5%
-31.2%
-15.3%
apr 2023
-15.3%
-27.3%
-21.9%
mar 2023
-21.9%
-9.3%
-5.4%
feb 2023
-5.4%
-1.0%
-0.6%
gen 2023
-0.6%
6.9%
18.7%
dic 2022
18.7%
7.7%
22.3%
nov 2022
22.3%
5.4%
19.8%
ott 2022
19.8%
56.0%
52.4%
set 2022
52.4%
71.0%
77.3%
ago 2022
77.3%
64.0%
73.6%
lug 2022
73.6%
61.1%
68.8%
giu 2022
68.8%
64.8%
64.6%
mag 2022
64.6%
75.3%
66.4%
apr 2022
66.4%
81.2%
79.4%
mar 2022
79.4%
44.9%
53.2%
feb 2022
53.2%
50.3%
58.2%
gen 2022
58.2%
76.5%
68.7%
dic 2021
68.7%
57.8%
58.6%
nov 2021
58.6%
66.0%
60.8%
ott 2021
60.8%
63.5%
57.8%
set 2021
57.8%
53.8%
50.1%
ago 2021
50.1%
50.1%
43.4%
lug 2021
43.4%
44.7%
37.1%
