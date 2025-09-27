CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi delle Case (HPI) a/a (House Price Index (HPI) y/y)

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
Annunci Immobiliari Norvegia (Real Estate Norway)
Settore
Housing
Basso 5.5% 5.4%
5.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
5.6%
5.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  Panoramica
  Grafico
  Cronologia
  Widget

L'Indice Norvegese dei Prezzi delle Abitazioni (HPI) a/a riflette una variazione del valore medio degli immobili residenziali nel mese in un dato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle transazioni immobiliari residenziali sono raccolte dai registri fondiari statali e dalle statistiche dei maggiori istituti di credito ipotecario norvegesi. I dati raccolti coprono circa il 70% del fatturato del mercato immobiliare residenziale.

L'indice misura i prezzi pagati dagli individui per le abitazioni acquistate. L’HPI riflette le dinamiche dei prezzi delle abitazioni di seconda mano in tutto il paese.

Il mercato immobiliare svolge un ruolo importante nell'economia norvegese. L'aumento dei prezzi delle case, tra gli altri effetti, ha un impatto significativo sulla crescita della ricchezza delle famiglie e, di conseguenza, sugli acquisti di beni e servizi. Tali acquisti rappresentano oltre la metà del PIL della Norvegia continentale. Anche l'andamento dei prezzi delle abitazioni è importante per lo sviluppo degli investimenti immobiliari. Inoltre, la dinamica dei prezzi delle case influisce sull'inflazione complessiva e sulla stabilità finanziaria, e quindi può influenzare i tassi di interesse fissati dalla Norges Bank.

Gli economisti analizzano l'indicatore per valutare l'attività del mercato immobiliare. Serve anche come strumento analitico per misurare le variazioni dei tassi ipotecari, valutare la disponibilità di case e valutare l'inflazione generale nel paese. L'aumento dei prezzi delle abitazioni è visto come un fattore favorevole per l'economia del paese, poiché indica una crescita dell'inflazione in valuta nazionale. Pertanto, le letture in crescita possono essere viste come positive per le quotazioni in corone norvegesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi delle Case (HPI) a/a (House Price Index (HPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
5.5%
5.4%
5.4%
lug 2025
5.4%
4.6%
5.1%
giu 2025
5.1%
5.3%
5.2%
mag 2025
5.2%
5.7%
5.9%
nov 2024
5.2%
5.7%
4.9%
ott 2024
4.9%
4.3%
4.1%
set 2024
4.1%
3.3%
3.3%
ago 2024
3.3%
2.6%
2.4%
lug 2024
2.4%
2.5%
2.2%
giu 2024
2.2%
2.4%
1.7%
mag 2024
1.7%
2.0%
1.1%
apr 2024
1.1%
1.8%
1.2%
mar 2024
1.2%
1.3%
1.5%
feb 2024
1.5%
1.9%
1.4%
gen 2024
1.4%
1.5%
0.9%
dic 2023
0.5%
1.5%
0.5%
nov 2023
0.5%
-0.2%
-0.5%
ott 2023
-0.5%
-1.2%
-1.3%
set 2023
-1.3%
-1.8%
-1.6%
ago 2023
-1.6%
-0.8%
-0.2%
lug 2023
-0.2%
0.7%
-0.7%
giu 2023
-0.7%
1.3%
0.1%
mag 2023
0.1%
0.9%
0.5%
apr 2023
0.5%
-1.0%
-0.2%
mar 2023
-0.2%
-1.0%
-0.3%
feb 2023
-0.3%
-0.8%
-0.3%
gen 2023
-0.3%
0.8%
1.5%
dic 2022
1.5%
-0.6%
1.1%
nov 2022
1.1%
2.6%
2.8%
ott 2022
2.8%
5.0%
4.3%
set 2022
4.3%
5.4%
5.7%
ago 2022
5.7%
8.3%
5.8%
lug 2022
5.8%
8.3%
6.3%
giu 2022
6.3%
8.6%
6.4%
mag 2022
6.4%
6.5%
6.2%
apr 2022
6.2%
5.0%
6.2%
mar 2022
6.2%
5.8%
6.3%
feb 2022
6.3%
6.8%
6.8%
gen 2022
6.8%
6.1%
5.2%
dic 2021
5.2%
5.9%
6.6%
nov 2021
6.6%
5.1%
7.0%
ott 2021
7.0%
8.0%
8.0%
set 2021
8.0%
9.1%
9.4%
ago 2021
9.4%
9.4%
8.5%
lug 2021
8.5%
9.0%
10.1%
giu 2021
10.1%
12.0%
11.3%
mag 2021
11.3%
13.8%
12.3%
apr 2021
12.2%
11.5%
12.5%
mar 2021
12.5%
9.4%
9.7%
feb 2021
9.7%
8.8%
8.6%
123
