Fiducia Industriale Norvegia (Norway Industrial Confidence)
L'Indice di Fiducia Industriale Norvegese (ICI) riflette l'ottimismo delle società industriali riguardo all'attuale stato economico. L'indice è calcolato su base trimestrale, sulla base delle seguenti tre domande dell'indagine sulle imprese condotta da Statistics Norway:
- La variazione effettiva degli ordini totali rispetto al trimestre precedente
- Una variazione attesa della produzione nel prossimo trimestre rispetto a quello attuale
- Valutazione delle proprie scorte nei magazzini, disponibili per la vendita.
Il campione comprende circa 800 business unit con almeno 300 dipendenti. L'indice finale è calcolato come media aritmetica delle risposte. Una lettura superiore a 50 indica un sentimento positivo del settore della produzione industriale.
L'ICI è considerato un indicatore principale della produzione nei settori manifatturieri. Se gli intervistati esprimono una crescita della produzione prevista, ciò potrebbe indicare un imminente aumento della produzione. Se viene segnalato un aumento degli ordini, ciò potrebbe indicare una futura crescita della produzione connessa alla necessità di evadere gli ordini ricevuti. Un aumento delle scorte indica una diminuzione dell'attività di vendita, e quindi questo componente viene utilizzato con un segno invertito durante il calcolo dell'indice.
Una crescita dell'indice superiore alle attese è considerata positiva per le quotazioni delle corone norvegesi.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia Industriale Norvegia (Norway Industrial Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
