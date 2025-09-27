CalendarioSezioni

Produzione Industriale Norvegia a/a (Norway Industrial Production y/y)

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
Statistiche Norvegia (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Basso -3.5% -4.2%
-7.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-4.2%
-3.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La produzione industriale a/a è un indicatore delle variazioni della produzione delle imprese industriali norvegesi, nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa.

L'indice di produzione fa parte delle statistiche a breve termine calcolate per monitorare lo stato dell'economia del paese. Inoltre, fa parte dei conti nazionali trimestrali della Norvegia e contribuisce quindi al calcolo del PIL.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio mensile di 1.600 aziende, condotto dall'Ufficio Centrale Norvegese di Statistica. Il sondaggio è obbligatorio e le aziende che non forniscono dati possono essere multate.

L'output è valutato da due variabili, a seconda del settore operativo dell'azienda. Per alcuni settori, come l'agricoltura, l'estrazione mineraria e altri, viene misurato il volume fisico della produzione. Per altri settori, come quello tessile, della stampa e simili, la produzione è misurata in termini di ore di lavoro.

L'Indice di Produzione Industriale è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per il paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL norvegese.

La crescita della produzione indica un'espansione dell'economia nazionale ed è quindi vista come positiva per le quotazioni delle corone norvegesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Norvegia a/a (Norway Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-3.5%
-4.2%
-7.2%
giu 2025
-7.1%
1.8%
-0.4%
mag 2025
-0.4%
-1.0%
0.3%
apr 2025
0.3%
-1.0%
-3.2%
mar 2025
-3.2%
-5.9%
-0.1%
feb 2025
0.0%
-10.5%
-6.5%
gen 2025
-6.5%
-0.3%
0.3%
dic 2024
0.3%
3.8%
0.5%
nov 2024
0.5%
4.9%
2.1%
ott 2024
2.1%
-0.6%
-0.5%
set 2024
-0.5%
4.1%
6.0%
ago 2024
6.0%
7.8%
10.1%
lug 2024
10.1%
29.6%
14.9%
giu 2024
14.9%
8.5%
6.0%
mag 2024
5.9%
-19.0%
3.4%
apr 2024
3.4%
22.5%
4.6%
mar 2024
4.6%
-8.7%
2.0%
feb 2024
1.8%
13.4%
8.3%
gen 2024
8.3%
-1.2%
7.8%
dic 2023
-1.0%
-2.6%
-6.2%
nov 2023
-6.2%
-13.7%
-9.1%
ott 2023
-17.7%
-24.2%
-20.1%
set 2023
-20.1%
-12.8%
-8.7%
ago 2023
-8.7%
3.8%
-1.5%
lug 2023
-1.5%
-8.8%
-11.0%
giu 2023
-11.0%
-12.0%
-11.1%
mag 2023
-11.1%
-6.6%
-4.9%
apr 2023
-4.7%
-2.5%
-5.4%
mar 2023
-5.4%
-0.2%
-6.0%
feb 2023
-6.0%
-1.2%
-6.6%
gen 2023
-6.6%
-1.8%
0.0%
dic 2022
0.0%
5.9%
4.5%
nov 2022
4.5%
1.1%
3.5%
ott 2022
3.5%
0.3%
0.9%
set 2022
0.9%
5.4%
4.7%
ago 2022
4.7%
0.7%
1.8%
lug 2022
1.8%
2.4%
2.3%
giu 2022
2.3%
4.1%
4.9%
mag 2022
5.1%
2.3%
3.0%
apr 2022
3.0%
2.0%
3.0%
mar 2022
3.0%
-0.7%
1.6%
feb 2022
1.6%
1.4%
0.2%
gen 2022
0.2%
3.3%
2.0%
dic 2021
1.8%
-0.8%
2.3%
nov 2021
2.3%
5.2%
6.9%
ott 2021
6.9%
4.2%
7.9%
set 2021
7.9%
-2.5%
2.7%
ago 2021
2.7%
-0.1%
1.3%
lug 2021
1.3%
4.0%
4.3%
giu 2021
4.3%
4.0%
2.1%
123
