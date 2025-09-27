La produzione industriale a/a è un indicatore delle variazioni della produzione delle imprese industriali norvegesi, nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa.

L'indice di produzione fa parte delle statistiche a breve termine calcolate per monitorare lo stato dell'economia del paese. Inoltre, fa parte dei conti nazionali trimestrali della Norvegia e contribuisce quindi al calcolo del PIL.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio mensile di 1.600 aziende, condotto dall'Ufficio Centrale Norvegese di Statistica. Il sondaggio è obbligatorio e le aziende che non forniscono dati possono essere multate.

L'output è valutato da due variabili, a seconda del settore operativo dell'azienda. Per alcuni settori, come l'agricoltura, l'estrazione mineraria e altri, viene misurato il volume fisico della produzione. Per altri settori, come quello tessile, della stampa e simili, la produzione è misurata in termini di ore di lavoro.

L'Indice di Produzione Industriale è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per il paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL norvegese.

La crescita della produzione indica un'espansione dell'economia nazionale ed è quindi vista come positiva per le quotazioni delle corone norvegesi.

Ultimi valori: