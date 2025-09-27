La Produzione Industriale norvegese m/m misura i cambiamenti nella produzione delle aziende del settore industriale. L'indicatore riflette una variazione del valore aggiunto totale dei manufatti, nel mese in corso rispetto al mese precedente.

L'indice di produzione fa parte delle statistiche a breve termine calcolate per monitorare lo stato dell'economia del paese. Inoltre, fa parte dei conti nazionali trimestrali della Norvegia e contribuisce quindi al calcolo del PIL.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio mensile di 1.600 aziende, condotto dall'Ufficio Centrale Norvegese di Statistica. Il sondaggio è obbligatorio e le aziende che non forniscono dati possono essere multate.

Il valore aggiunto è valutato da due variabili, a seconda del settore operativo dell'azienda. Per alcuni settori, come l'agricoltura, l'estrazione mineraria e altri, viene misurato il volume fisico della produzione. Per altri settori, come quello tessile, della stampa e simili, la produzione è misurata in termini di ore di lavoro. I dati dell'indicatore sono destagionalizzati.

L'Indice di Produzione Industriale è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per il paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL norvegese.

La crescita della produzione indica un'espansione dell'economia nazionale ed è quindi vista come positiva per le quotazioni delle corone norvegesi.

Ultimi valori: