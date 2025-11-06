Norges Bank Foreign Exchange Acquisto Giornaliero riflette le transazioni in valuta estera della Banca associate alla spesa per le entrate petrolifere.

Il governo norvegese riceve entrate significative dalle attività petrolifere sia in corone norvegesi che in valuta estera. Parte delle entrate viene utilizzata per finanziare il deficit di bilancio del governo centrale pianificato (il bilancio della Norvegia è pianificato con un deficit e non include le entrate del settore petrolifero). Gli importi rimanenti vengono trasferiti al Fondo Sovrano Statale GPFG. Poiché il fondo pensione effettua tutti gli investimenti in valuta estera, le entrate NOK del governo vengono scambiate con valuta estera.

Se le entrate in corone norvegesi (che provengono principalmente da entrate fiscali e dividendi pagati dalla compagnia petrolifera Equinor) non sono sufficienti a coprire il deficit, le entrate in valuta estera vengono scambiate con corone norvegesi. Le relative operazioni in valuta estera sono effettuate dalla Norges Bank. Queste transazioni in valuta estera sono pianificate e più fluide durante tutto l'anno e le cifre preliminari sono pubblicate su base mensile.

Un aumento degli acquisti in valuta estera o una diminuzione degli acquisti di corone norvegesi indica che le entrate petrolifere sono superiori al deficit di bilancio previsto. Ciò può accadere, ad esempio, in situazioni in cui i prezzi del petrolio aumentano nel mercato globale. Tale situazione è favorevole per l'economia norvegese e può quindi essere vista come positiva per le quotazioni NOK. Al contrario, le situazioni in cui la Norges Bank è costretta a vendere più valuta e ad acquistare corone norvegesi per finanziare il deficit di bilancio possono indicare un peggioramento della situazione economica.

