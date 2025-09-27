Il Tasso di Disoccupazione della Norvegia riflette il tasso di residenti attualmente disoccupati sul totale della forza lavoro civile. Gli occupati sono definiti come le persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni, che hanno lavorato in attività lucrativa per almeno un'ora nel periodo indicato, nonché coloro che avevano un lavoro ma erano assenti dal lavoro a causa di malattia, ferie, scioperi, ecc.

L'indicatore è calcolato da Statistics Norway (SSB) sulla base dell'indagine telefonica sulla forza lavoro, che viene condotta ogni trimestre. Il campione comprende 12.000 famiglie o 24.000 persone. Gli intervistati rispondono alle domande sul loro impiego durante la settimana del sondaggio. Ogni famiglia del campione riceve questionari ogni 3 mesi, per due anni, cioè partecipa allo studio 8 volte. Dopodiché la selezione viene aggiornata.

I disoccupati sono le persone che non hanno lavorato durante la settimana dell'indagine. Per l'indicatore finale viene calcolata una media di tre mesi delle risposte, mentre i dati sono destagionalizzati e vengono pubblicati con un ritardo di un mese. Inoltre, le informazioni sulla disoccupazione vengono inviate all’Eurostat che raccoglie e compila statistiche generali europee.

Il tasso di disoccupazione è un indicatore importante dal punto di vista sociale ed economico. La crescita della disoccupazione porta ad una diminuzione dei redditi degli individui e quindi ad una diminuzione dell'attività dei consumatori. Inoltre, ciò aumenta la pressione sul bilancio dello Stato e riduce le entrate fiscali. Pertanto, letture superiori alle previsioni sono considerate negative per l'economia norvegese e per le quotazioni delle valute nazionali.

Ultimi valori: