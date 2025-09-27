Calendario Economico
Tasso di Disoccupazione Norvegia (Norway Unemployment Rate)
|Basso
|4.9%
|4.5%
|
4.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|5.1%
|
4.9%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Tasso di Disoccupazione della Norvegia riflette il tasso di residenti attualmente disoccupati sul totale della forza lavoro civile. Gli occupati sono definiti come le persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni, che hanno lavorato in attività lucrativa per almeno un'ora nel periodo indicato, nonché coloro che avevano un lavoro ma erano assenti dal lavoro a causa di malattia, ferie, scioperi, ecc.
L'indicatore è calcolato da Statistics Norway (SSB) sulla base dell'indagine telefonica sulla forza lavoro, che viene condotta ogni trimestre. Il campione comprende 12.000 famiglie o 24.000 persone. Gli intervistati rispondono alle domande sul loro impiego durante la settimana del sondaggio. Ogni famiglia del campione riceve questionari ogni 3 mesi, per due anni, cioè partecipa allo studio 8 volte. Dopodiché la selezione viene aggiornata.
I disoccupati sono le persone che non hanno lavorato durante la settimana dell'indagine. Per l'indicatore finale viene calcolata una media di tre mesi delle risposte, mentre i dati sono destagionalizzati e vengono pubblicati con un ritardo di un mese. Inoltre, le informazioni sulla disoccupazione vengono inviate all’Eurostat che raccoglie e compila statistiche generali europee.
Il tasso di disoccupazione è un indicatore importante dal punto di vista sociale ed economico. La crescita della disoccupazione porta ad una diminuzione dei redditi degli individui e quindi ad una diminuzione dell'attività dei consumatori. Inoltre, ciò aumenta la pressione sul bilancio dello Stato e riduce le entrate fiscali. Pertanto, letture superiori alle previsioni sono considerate negative per l'economia norvegese e per le quotazioni delle valute nazionali.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Norvegia (Norway Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
