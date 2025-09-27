L'Indice Norvegese dei Prezzi al Consumo m/m riflette la dinamica dei prezzi al consumo di beni e servizi acquistati dalle famiglie. L'indice mostra una variazione nel mese dato rispetto al precedente. Questa variante dell'indicatore riflette i dati destagionalizzati per consentire una valutazione più corretta delle variazioni nel tempo. Ad esempio, la destagionalizzazione è molto importante per le statistiche sui prezzi di vestiti e scarpe, che sono fortemente influenzate dalle vendite stagionali.

Il calcolo copre ogni segmento del consumo privato come cibo, bevande alcoliche e analcoliche, abbigliamento, affitti, manutenzione ordinaria della casa, assistenza sanitaria, servizi di telecomunicazione, tempo libero e altri beni e servizi. Non sono considerati consumi: imposte dirette, contributi previdenziali compresa l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nonché spese per investimenti e risparmi. Le statistiche riflettono i prezzi reali pagati dai consumatori, tenendo conto di tutte le imposte dirette e indirette, le maggiorazioni, le sovvenzioni e gli sconti.

L'IPC è calcolato utilizzando i dati di sondaggi online, statistiche sul commercio di materie prime e indagini sui bilanci di famiglia. Le variazioni di prezzo sono calcolate utilizzando un campione di 650 beni e servizi che rappresentano il consumo tipico delle famiglie norvegesi. La maggior parte del campione è costante, tuttavia il campione viene rivisto di volta in volta, per riflettere i cambiamenti nei modelli di consumo. I prezzi per il calcolo dell'IPC sono raccolti nei punti vendita, sulla base di un campione di circa 2.000 aziende, con un sesto di questo campione aggiornato annualmente. Le statistiche includono inoltre dati sui pagamenti degli affitti basati sulle informazioni ricevute da 2.500 inquilini.

L'IPC è pubblicato da Statistics Norway (SSB) il 10 di ogni mese. I dati dell'indice norvegese dei prezzi al consumo sono inoltre presentati a Eurostat e sono inclusi nelle statistiche europee.

L'Indice dei Prezzi al Consumo è uno degli indicatori chiave per misurare l'inflazione. L'IPC viene utilizzato come base per le revisioni dei pagamenti, nonché come deflatore nel calcolo dell'indicatore delle vendite al dettaglio. Una lettura CPI superiore al previsto è considerata positiva per le quotazioni NOK, mentre letture più basse sono considerate negative.

