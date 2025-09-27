Calendario Economico
NAV Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato Norvegia (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)
|Basso
|2.2%
|2.1%
|
2.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.1%
|
2.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il tasso di Disoccupazione NAV non destagionalizzato riflette una variazione del tasso di residenti attualmente disoccupati rispetto alla forza lavoro civile totale. Il Tasso di Disoccupazione NAV in Norvegia è misurato sulla base dei dati forniti dalla Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV).
I disoccupati sono definiti come residenti in Norvegia di età compresa tra 16 e 65 anni che erano pronti a iniziare a lavorare ma non hanno lavorato durante la settimana segnalata, che hanno cercato lavoro nelle quattro settimane precedenti facendo domanda direttamente a un'agenzia di collocamento o a un datore di lavoro o rispondendo all'annuncio di lavoro.
La Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) raccoglie dati sulla disoccupazione sulla base delle domande presentate al NAV da persone in cerca di lavoro. Solo le domande presentate o aggiornate nelle due settimane precedenti sono incluse nel rapporto.
L'indicatore viene utilizzato per valutare lo stato del mercato del lavoro. Non è un indicatore previsionale, mentre la sua crescita o declino è il risultato di cambiamenti nella situazione economica.
La disoccupazione è importante sia dal punto di vista sociale che economico. La crescita della disoccupazione porta ad una diminuzione dei redditi degli individui e quindi ad una diminuzione dell'attività dei consumatori. Inoltre, ciò aumenta la pressione sul bilancio dello Stato e riduce le entrate fiscali. Pertanto, letture degli indicatori superiori al previsto possono essere considerate negative per le quotazioni in corone norvegesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"NAV Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato Norvegia (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
