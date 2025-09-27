CalendarioSezioni

Saldo Commerciale delle Merci Norvegia (Norway Goods Trade Balance)

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
Statistiche Norvegia (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Settore
Trade
Basso Kr​60.066 B Kr​60.695 B
Kr​54.625 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Kr​61.773 B
Kr​60.066 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Saldo Commerciale delle Merci della Norvegia misura la differenza tra le esportazioni e le importazioni del paese in un determinato periodo. Gli economisti utilizzano il Saldo Commerciale per valutare la struttura dei flussi commerciali tra i paesi.

Il commercio estero è registrato sulla base del movimento fisico delle merci attraverso il confine. Il territorio economico norvegese è costituito da Norvegia continentale, Svalbard, Jan Mayen, dipendenze norvegesi, acque territoriali, compreso lo spazio aereo sopra di esse, ecc. Le statistiche del commercio estero si basano in gran parte sulle informazioni ottenute dalle dichiarazioni doganali. Tuttavia, l'area di competenza delle autorità doganali norvegesi riguarda solo le acque continentali e territoriali. Altri dati commerciali significativi vengono inoltre raccolti dai territori utilizzando un sondaggio.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Quando le esportazioni superano le importazioni, gli economisti indicano un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'impatto del Saldo Commerciale sulle quotazioni NOK è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Ciò può influenzare di conseguenza le quotazioni delle corone norvegesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale delle Merci Norvegia (Norway Goods Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
Kr​60.066 B
Kr​60.695 B
Kr​54.625 B
lug 2025
Kr​54.004 B
Kr​58.935 B
Kr​46.184 B
giu 2025
Kr​47.415 B
Kr​51.782 B
Kr​46.090 B
mag 2025
Kr​46.117 B
Kr​69.762 B
Kr​54.552 B
apr 2025
Kr​55.873 B
Kr​81.786 B
Kr​59.359 B
mar 2025
Kr​60.225 B
Kr​87.585 B
Kr​84.589 B
feb 2025
Kr​84.662 B
Kr​65.399 B
Kr​94.113 B
gen 2025
Kr​94.819 B
Kr​63.655 B
Kr​83.187 B
dic 2024
Kr​83.187 B
Kr​62.968 B
Kr​74.064 B
nov 2024
Kr​74.240 B
Kr​61.501 B
Kr​62.606 B
ott 2024
Kr​63.710 B
Kr​58.450 B
Kr​41.732 B
set 2024
Kr​42.755 B
Kr​62.858 B
Kr​63.417 B
ago 2024
Kr​65.972 B
Kr​60.177 B
Kr​58.652 B
lug 2024
Kr​59.316 B
Kr​61.848 B
Kr​60.934 B
giu 2024
Kr​61.739 B
Kr​61.880 B
Kr​58.350 B
mag 2024
Kr​58.653 B
Kr​58.811 B
Kr​65.772 B
apr 2024
Kr​65.295 B
Kr​55.506 B
Kr​63.298 B
mar 2024
Kr​63.962 B
Kr​60.999 B
Kr​51.709 B
feb 2024
Kr​51.796 B
Kr​77.931 B
Kr​65.264 B
gen 2024
Kr​72.930 B
Kr​84.729 B
Kr​77.273 B
dic 2023
Kr​77.273 B
Kr​43.730 B
Kr​79.290 B
nov 2023
Kr​80.110 B
Kr​30.419 B
Kr​85.756 B
ott 2023
Kr​86.885 B
Kr​20.274 B
Kr​44.043 B
set 2023
Kr​45.579 B
Kr​21.634 B
Kr​61.492 B
ago 2023
Kr​61.369 B
Kr​13.855 B
Kr​61.605 B
lug 2023
Kr​61.319 B
Kr​14.104 B
Kr​44.107 B
giu 2023
Kr​44.156 B
Kr​29.892 B
Kr​40.916 B
mag 2023
Kr​41.068 B
Kr​52.991 B
Kr​74.665 B
apr 2023
Kr​76.078 B
Kr​65.188 B
Kr​70.359 B
mar 2023
Kr​71.094 B
Kr​90.070 B
Kr​77.860 B
feb 2023
Kr​79.288 B
Kr​116.643 B
Kr​99.882 B
gen 2023
Kr​102.797 B
Kr​126.632 B
Kr​148.775 B
dic 2022
Kr​148.775 B
Kr​153.254 B
Kr​99.997 B
nov 2022
Kr​101.115 B
Kr​56.834 B
Kr​81.312 B
ott 2022
Kr​82.005 B
Kr​158.854 B
Kr​122.180 B
set 2022
Kr​122.448 B
Kr​228.383 B
Kr​197.858 B
ago 2022
Kr​197.697 B
Kr​122.381 B
Kr​153.304 B
lug 2022
Kr​153.199 B
Kr​80.741 B
Kr​87.709 B
giu 2022
Kr​87.458 B
Kr​92.392 B
Kr​86.340 B
mag 2022
Kr​86.617 B
Kr​114.230 B
Kr​92.835 B
apr 2022
Kr​92.566 B
Kr​151.492 B
Kr​137.436 B
mar 2022
Kr​138.371 B
Kr​79.427 B
Kr​84.233 B
feb 2022
Kr​84.182 B
Kr​101.286 B
Kr​91.786 B
gen 2022
Kr​91.817 B
Kr​117.826 B
Kr​105.954 B
dic 2021
Kr​105.954 B
Kr​82.086 B
Kr​77.566 B
nov 2021
Kr​78.675 B
Kr​96.308 B
Kr​83.564 B
ott 2021
Kr​84.466 B
Kr​47.439 B
Kr​52.554 B
set 2021
Kr​53.709 B
Kr​38.950 B
Kr​41.958 B
ago 2021
Kr​42.576 B
Kr​55.791 B
Kr​42.205 B
lug 2021
Kr​42.237 B
Kr​23.852 B
Kr​24.271 B
1234
