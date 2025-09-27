Il Saldo Commerciale delle Merci della Norvegia misura la differenza tra le esportazioni e le importazioni del paese in un determinato periodo. Gli economisti utilizzano il Saldo Commerciale per valutare la struttura dei flussi commerciali tra i paesi.

Il commercio estero è registrato sulla base del movimento fisico delle merci attraverso il confine. Il territorio economico norvegese è costituito da Norvegia continentale, Svalbard, Jan Mayen, dipendenze norvegesi, acque territoriali, compreso lo spazio aereo sopra di esse, ecc. Le statistiche del commercio estero si basano in gran parte sulle informazioni ottenute dalle dichiarazioni doganali. Tuttavia, l'area di competenza delle autorità doganali norvegesi riguarda solo le acque continentali e territoriali. Altri dati commerciali significativi vengono inoltre raccolti dai territori utilizzando un sondaggio.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Quando le esportazioni superano le importazioni, gli economisti indicano un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'impatto del Saldo Commerciale sulle quotazioni NOK è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Ciò può influenzare di conseguenza le quotazioni delle corone norvegesi.

Ultimi valori: