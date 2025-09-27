CalendarioSezioni

Vendite al Dettaglio Norvegia a/a (Norway Retail Sales y/y)

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
Statistiche Norvegia (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Settore
Consumatore
Basso 5.1% 5.2%
4.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
5.0%
5.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Vendite al Dettaglio norvegesi a/a sono un indicatore mensile che misura una variazione percentuale delle vendite al dettaglio di beni e servizi del paese durante il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Riflette una variazione del valore effettivo, IVA inclusa.

Per calcolare l'indicatore, Statistics Norway conduce un sondaggio mensile su circa 16.000 rivenditori registrati come contribuenti IVA. Il campione comprende inoltre un sottocampione di catene di negozi, i cui dati sono presentati dai loro uffici centrali. Le aziende sono stratificate in base al numero di dipendenti.

L'indice riflette la dinamica delle vendite al dettaglio riportata dalle società che vendono beni nuovi e usati (escluse le vendite di autoveicoli) alle famiglie. Le statistiche riguardano le vendite eseguite da un punto vendita fisso o mobili, da un mercato o da vendite via Internet. Le vendite di vari beni sono incluse nell'indice, come cibo, bevande, abbigliamento, calzature, elettrodomestici, mobili, attrezzature per l'edilizia e altri.

L'indicatore delle vendite al dettaglio mensili partecipa al calcolo del PIL e delle sue componenti, che vengono utilizzate per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. Inoltre, i dati ricevuti consentono l'analisi dell'efficacia comparativa del settore della vendita al dettaglio. Inoltre, l'indicatore norvegese delle vendite al dettaglio funge da principale fonte di dati per il calcolo dell'indice dei consumi delle famiglie.

La crescita delle Vendite al Dettaglio indica un aumento dell'attività dei consumatori e può avere un impatto positivo sulle quotazioni in corone norvegesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Norvegia a/a (Norway Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
5.1%
5.2%
4.3%
giu 2025
4.3%
2.9%
0.1%
mag 2025
0.1%
1.1%
4.3%
apr 2025
4.2%
1.5%
3.1%
mar 2025
2.8%
3.5%
2.2%
feb 2025
2.2%
2.5%
2.8%
gen 2025
2.7%
0.2%
0.7%
dic 2024
0.7%
-0.6%
0.2%
nov 2024
0.3%
-1.1%
-0.3%
ott 2024
-0.3%
-0.9%
-0.6%
set 2024
-0.6%
-0.4%
-0.1%
ago 2024
0.0%
-1.1%
-0.7%
lug 2024
-0.7%
-0.9%
-2.8%
giu 2024
-3.0%
1.8%
3.5%
mag 2024
3.4%
-0.2%
1.0%
apr 2024
0.9%
-0.4%
0.7%
mar 2024
0.6%
-0.5%
-0.3%
feb 2024
-0.3%
-0.3%
-1.1%
gen 2024
-1.2%
-0.3%
-0.4%
dic 2023
-0.3%
-0.7%
-1.5%
nov 2023
-1.5%
-1.7%
-1.0%
ott 2023
-0.9%
-2.3%
-2.5%
set 2023
-2.5%
-1.8%
-2.1%
ago 2023
-2.1%
-1.4%
-1.4%
lug 2023
-1.4%
-1.8%
-1.3%
giu 2023
-1.4%
-4.3%
-2.1%
mag 2023
-2.2%
-6.0%
-4.8%
apr 2023
-6.4%
-4.7%
-5.3%
mar 2023
-5.3%
-5.0%
-3.8%
feb 2023
-3.9%
-7.0%
-6.1%
gen 2023
-6.1%
-5.8%
-7.8%
dic 2022
-7.7%
-4.3%
-3.6%
nov 2022
-3.6%
-4.5%
-5.0%
ott 2022
-5.0%
-3.9%
-3.8%
set 2022
-3.8%
-6.5%
-4.0%
ago 2022
-4.0%
-9.0%
-9.0%
lug 2022
-9.0%
-8.8%
-8.3%
giu 2022
-8.2%
-5.9%
-8.8%
mag 2022
-8.8%
-1.7%
-2.4%
apr 2022
-2.4%
-1.9%
-1.0%
mar 2022
-0.9%
-2.3%
-2.9%
feb 2022
-2.9%
-2.0%
-1.6%
gen 2022
-1.6%
-3.4%
-2.0%
dic 2021
-2.3%
-3.9%
-4.4%
nov 2021
-4.4%
-3.1%
-3.3%
ott 2021
-3.3%
-2.9%
-2.8%
set 2021
-2.8%
-3.5%
-2.9%
ago 2021
-2.9%
-2.1%
-4.1%
lug 2021
-4.1%
2.8%
0.0%
giu 2021
0.0%
4.3%
5.5%
123
Esporta

