Le Vendite al Dettaglio norvegesi a/a sono un indicatore mensile che misura una variazione percentuale delle vendite al dettaglio di beni e servizi del paese durante il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Riflette una variazione del valore effettivo, IVA inclusa.

Per calcolare l'indicatore, Statistics Norway conduce un sondaggio mensile su circa 16.000 rivenditori registrati come contribuenti IVA. Il campione comprende inoltre un sottocampione di catene di negozi, i cui dati sono presentati dai loro uffici centrali. Le aziende sono stratificate in base al numero di dipendenti.

L'indice riflette la dinamica delle vendite al dettaglio riportata dalle società che vendono beni nuovi e usati (escluse le vendite di autoveicoli) alle famiglie. Le statistiche riguardano le vendite eseguite da un punto vendita fisso o mobili, da un mercato o da vendite via Internet. Le vendite di vari beni sono incluse nell'indice, come cibo, bevande, abbigliamento, calzature, elettrodomestici, mobili, attrezzature per l'edilizia e altri.

L'indicatore delle vendite al dettaglio mensili partecipa al calcolo del PIL e delle sue componenti, che vengono utilizzate per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. Inoltre, i dati ricevuti consentono l'analisi dell'efficacia comparativa del settore della vendita al dettaglio. Inoltre, l'indicatore norvegese delle vendite al dettaglio funge da principale fonte di dati per il calcolo dell'indice dei consumi delle famiglie.

La crescita delle Vendite al Dettaglio indica un aumento dell'attività dei consumatori e può avere un impatto positivo sulle quotazioni in corone norvegesi.

