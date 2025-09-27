CalendarioSezioni

Decisione sui Tassi di Interesse della Norges Bank (Norges Bank Interest Rate Decision)

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
Norges Bank
Settore
Denaro
Medio 4.00%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
4.00%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La Decisione sui Tassi di Interesse della Norges Bank è uno degli eventi chiave che influenzano le quotazioni delle corone norvegesi. È il principale strumento utilizzato dalla Banca Norvegese per controllare la stabilità dell'inflazione e lo sviluppo dell'economia norvegese. In Norvegia, il tasso di interesse (Policy Rate) è un tasso sui depositi overnight nella Norges Bank.

Il tasso di interesse influisce principalmente sui tassi interbancari e sui tassi bancari sui depositi e sui prestiti dei clienti. Inoltre, il tasso di interesse della Norges Bank può influenzare le aspettative di inflazione e sviluppo economico.

La decisione sui tassi di interesse è presa dal Comitato di Politica Monetaria della Norges Bank. Il regolatore può tagliare il tasso di interesse per aiutare l'inflazione a salire a un livello obiettivo. Al contrario, se l'inflazione supera il livello obiettivo, la Norges Bank cercherebbe di rendere più costosa la corona norvegese, per la quale (oltre a un complesso di altre misure) il tasso di interesse viene aumentato.

I trader osservano attentamente le variazioni dei tassi di interesse poiché i tassi di interesse a breve termine sono il fattore principale nella valutazione della valuta. Una decisione di rialzo è normalmente vista come un fattore che porta alla crescita delle quotazioni delle corone norvegesi.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
4.00%
N/D
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.00%
4.00%
3.75%
3.75%
3.25%
3.25%
3.00%
3.00%
2.75%
2.75%
2.75%
2.75%
2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
1.75%
1.75%
1.25%
1.25%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.25%
1.00%
1.00%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.25%
12
