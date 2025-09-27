Calendario Economico
Decisione sui Tassi di Interesse della Norges Bank (Norges Bank Interest Rate Decision)
|4.00%
|Ultima versione
Precedente
4.00%
Precedente
La Decisione sui Tassi di Interesse della Norges Bank è uno degli eventi chiave che influenzano le quotazioni delle corone norvegesi. È il principale strumento utilizzato dalla Banca Norvegese per controllare la stabilità dell'inflazione e lo sviluppo dell'economia norvegese. In Norvegia, il tasso di interesse (Policy Rate) è un tasso sui depositi overnight nella Norges Bank.
Il tasso di interesse influisce principalmente sui tassi interbancari e sui tassi bancari sui depositi e sui prestiti dei clienti. Inoltre, il tasso di interesse della Norges Bank può influenzare le aspettative di inflazione e sviluppo economico.
La decisione sui tassi di interesse è presa dal Comitato di Politica Monetaria della Norges Bank. Il regolatore può tagliare il tasso di interesse per aiutare l'inflazione a salire a un livello obiettivo. Al contrario, se l'inflazione supera il livello obiettivo, la Norges Bank cercherebbe di rendere più costosa la corona norvegese, per la quale (oltre a un complesso di altre misure) il tasso di interesse viene aumentato.
I trader osservano attentamente le variazioni dei tassi di interesse poiché i tassi di interesse a breve termine sono il fattore principale nella valutazione della valuta. Una decisione di rialzo è normalmente vista come un fattore che porta alla crescita delle quotazioni delle corone norvegesi.
