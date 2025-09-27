CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei Prezzi alla Produzione Norvegia (PPI) m/m (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
Statistiche Norvegia (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Settore
Prezzi
Basso -0.9%
0.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice dei Prezzi alla Produzione in Norvegia m/m riflette la dinamica dei prezzi dei beni prodotti e venduti dalle società norvegesi a livello nazionale e nei mercati esteri. L'indice misura una variazione dei prezzi dal punto di vista del produttore, nel mese dato rispetto al mese precedente. L'indice è pubblicato da Statistics Norway (SSB) il 10 di ogni mese.

Le statistiche riguardano la produzione manifatturiera, la produzione di petrolio e gas, l'energia, l'estrazione mineraria e alcuni servizi. L'indice comprende i beni che vengono consegnati come prodotti finali al commercio al dettaglio, sono soggetti a investimenti o sono trasferiti ad altri settori di produzione come intermedi.

La principale fonte di dati è un'indagine sui produttori, in cui riportano i prezzi per un campione di 630 gruppi di prodotti. Il questionario viene inviato mensilmente a circa 1300 aziende che forniscono dati sui prezzi di circa 5000 beni. Le aziende con meno di 100 dipendenti sono escluse dal calcolo. Il questionario compilato viene inviato via e-mail.

L'Indice dei Prezzi alla Produzione è considerato un indicatore principale dei prezzi al consumo e quindi dell'inflazione. Si tratta di un indicatore preliminare più accurato, se confrontato con l'IPC: se i prezzi alla produzione crescono, i prezzi al consumo dovrebbero crescere di conseguenza. Questi due indicatori sono strettamente correlati.

I prezzi alla produzione sono un indicatore principale dell'inflazione dei prezzi al consumo e pertanto la crescita dell'IPC può essere considerata positiva per le quotazioni delle corone norvegesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi alla Produzione Norvegia (PPI) m/m (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.9%
0.8%
lug 2025
0.8%
-0.3%
giu 2025
-0.3%
-3.0%
mag 2025
-3.0%
-5.4%
apr 2025
-5.4%
-7.1%
mar 2025
-7.1%
1.7%
feb 2025
1.7%
4.7%
gen 2025
4.7%
1.1%
dic 2024
1.1%
3.3%
nov 2024
3.3%
4.6%
ott 2024
4.6%
-1.9%
set 2024
-1.9%
1.9%
ago 2024
1.9%
0.1%
lug 2024
0.1%
0.5%
giu 2024
0.5%
-0.9%
mag 2024
-0.9%
3.4%
apr 2024
3.4%
2.7%
mar 2024
2.7%
-2.5%
feb 2024
-2.5%
-3.2%
gen 2024
-3.2%
-7.4%
dic 2023
-7.4%
-0.3%
nov 2023
-0.3%
5.2%
ott 2023
5.2%
4.8%
set 2023
4.8%
4.8%
ago 2023
4.8%
-2.9%
lug 2023
-2.9%
0.3%
giu 2023
0.3%
-8.3%
mag 2023
-8.3%
0.8%
apr 2023
0.8%
-3.5%
mar 2023
-3.5%
-2.9%
feb 2023
-2.9%
-17.3%
gen 2023
-17.3%
4.9%
dic 2022
4.9%
5.2%
nov 2022
5.2%
-16.5%
ott 2022
-16.5%
-7.2%
set 2022
-7.2%
8.2%
ago 2022
8.2%
7.5%
lug 2022
7.5%
7.2%
giu 2022
7.2%
1.7%
mag 2022
1.7%
-7.2%
apr 2022
-7.2%
16.9%
mar 2022
16.9%
2.1%
feb 2022
2.1%
-1.2%
gen 2022
-1.2%
8.1%
dic 2021
8.1%
3.0%
nov 2021
3.0%
6.2%
ott 2021
6.2%
8.0%
set 2021
8.0%
5.9%
ago 2021
5.9%
4.6%
lug 2021
4.6%
4.6%
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento