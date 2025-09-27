Calendario Economico
Vendite al Dettaglio Norvegia m/m (Norway Retail Sales m/m)
|Basso
|0.6%
|0.0%
|
0.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.1%
|
0.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Vendite al Dettaglio m/m sono un indicatore mensile di una variazione percentuale delle vendite al dettaglio di beni e servizi nel mese riportato rispetto al mese precedente. Riflette una variazione del valore effettivo, IVA inclusa. Per questa versione dell'indicatore, viene utilizzata una serie di dati destagionalizzati, vengono presi in considerazione anche i fine settimana e le festività.
Per calcolare l'indicatore, Statistics Norway conduce un sondaggio mensile su circa 16.000 rivenditori registrati come contribuenti IVA. Il campione comprende inoltre un sottocampione di catene di negozi, i cui dati sono presentati dai loro uffici centrali. Le aziende sono stratificate in base al numero di dipendenti.
L'indice riflette la dinamica delle vendite al dettaglio riportata dalle società che vendono beni nuovi e usati (escluse le vendite di autoveicoli) alle famiglie. Le statistiche riguardano le vendite eseguite da un punto vendita fisso o mobili, da un mercato o da vendite via Internet. Le vendite di vari beni sono incluse nell'indice, come cibo, bevande, abbigliamento, calzature, elettrodomestici, mobili, attrezzature per l'edilizia e altri.
L'indicatore delle vendite al dettaglio mensili partecipa al calcolo del PIL e delle sue componenti, che vengono utilizzate per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. Inoltre, i dati ricevuti consentono l'analisi dell'efficacia comparativa del settore della vendita al dettaglio. Inoltre, l'indicatore norvegese delle vendite al dettaglio funge da principale fonte di dati per il calcolo dell'indice dei consumi delle famiglie.
La crescita delle Vendite al Dettaglio indica un aumento dell'attività dei consumatori e può avere un impatto positivo sulle quotazioni in corone norvegesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Norvegia m/m (Norway Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
