La Produzione Manifatturiera norvegese misura un cambiamento nella produzione delle aziende di tutti i settori manifatturieri del paese. L'indicatore riflette una variazione del valore aggiunto totale dei manufatti, nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La produzione manifatturiera rappresenta circa il 27% della produzione totale norvegese. Comprende i seguenti settori:

alimenti, bevande e tabacco

petroliferi raffinati, produzione chimica e farmaceutica

macchinari e attrezzature

prodotti in metallo fabbricati

navi, imbarcazioni e piattaforme petrolifere

computer e apparecchiature elettriche, ecc.

L'indice di produzione fa parte delle statistiche a breve termine calcolate per monitorare lo stato dell'economia del paese. Inoltre, fa parte dei conti nazionali trimestrali della Norvegia e contribuisce quindi al calcolo del PIL.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio mensile di 1.600 aziende, condotto dall'Ufficio Centrale Norvegese di Statistica. Il sondaggio è obbligatorio e le aziende che non forniscono dati possono essere multate.

L'Indice di Produzione è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per il paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL norvegese.

La crescita della produzione indica un'espansione dell'economia ed è quindi vista come positiva per le quotazioni delle corone norvegesi.

Ultimi valori: