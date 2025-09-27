L'Indice dei Prezzi delle Abitazioni (HPI) non destagionalizzato m/m riflette una variazione percentuale nominale dei prezzi medi degli immobili residenziali nel mese riportato rispetto al mese precedente. Le informazioni sulle transazioni immobiliari residenziali sono raccolte dai registri fondiari statali e dalle statistiche dei maggiori istituti di credito ipotecario norvegesi. I dati raccolti coprono circa il 70% del fatturato del mercato immobiliare residenziale.

L'indice misura i prezzi pagati dagli individui per le abitazioni acquistate. L’HPI riflette le dinamiche dei prezzi delle abitazioni di seconda mano in tutto il paese.

Il mercato immobiliare svolge un ruolo importante nell'economia norvegese. L'aumento dei prezzi delle case, tra gli altri effetti, ha un impatto significativo sulla crescita della ricchezza delle famiglie e, di conseguenza, sugli acquisti di beni e servizi. Tali acquisti rappresentano oltre la metà del PIL della Norvegia continentale. Anche l'andamento dei prezzi delle abitazioni è importante per lo sviluppo degli investimenti immobiliari. Inoltre, la dinamica dei prezzi delle case influisce sull'inflazione complessiva e sulla stabilità finanziaria, e quindi può influenzare i tassi di interesse fissati dalla Norges Bank.

Gli economisti analizzano l'indicatore per valutare l'attività del mercato immobiliare. Serve anche come strumento analitico per misurare le variazioni dei tassi ipotecari, valutare la disponibilità di case e valutare l'inflazione generale nel paese. L'aumento dei prezzi delle abitazioni è visto come un fattore favorevole per l'economia del paese, poiché indica una crescita dell'inflazione in valuta nazionale. Pertanto, le letture in crescita possono essere viste come positive per le quotazioni in corone norvegesi.

