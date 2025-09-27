CalendarioSezioni

Produzione Manifatturiera Norvegia m/m (Norway Manufacturing Production m/m)

Norvegia
NOK, Corona norvegese
Statistiche Norvegia (SSB) (Statistics Norway (SSB))
La Produzione Manifatturiera Norvegese m/m misura un cambiamento nella produzione delle aziende di tutti i settori manifatturieri del paese. L'indicatore riflette una variazione del valore aggiunto totale dei manufatti, nel mese in corso rispetto al mese precedente.

La produzione manifatturiera rappresenta circa il 27% della produzione totale norvegese. Comprende i seguenti settori:

  • alimenti, bevande e tabacco
  • petroliferi raffinati, produzione chimica e farmaceutica
  • macchinari e attrezzature
  • prodotti in metallo fabbricati
  • navi, imbarcazioni e piattaforme petrolifere
  • computer e apparecchiature elettriche, ecc.

L'indice di produzione fa parte delle statistiche a breve termine calcolate per monitorare lo stato dell'economia del paese. Inoltre, fa parte dei conti nazionali trimestrali della Norvegia e contribuisce quindi al calcolo del PIL.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio mensile di 1.600 aziende, condotto dall'Ufficio Centrale Norvegese di Statistica. Il sondaggio è obbligatorio e le aziende che non forniscono dati possono essere multate.

L'Indice di Produzione è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per il paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL norvegese.

La crescita della produzione indica un'espansione dell'economia nazionale ed è quindi vista come positiva per le quotazioni delle corone norvegesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Manifatturiera Norvegia m/m (Norway Manufacturing Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.0%
0.2%
-0.1%
giu 2025
-0.1%
-0.1%
-1.6%
mag 2025
-1.7%
0.0%
2.9%
apr 2025
2.8%
-4.3%
0.0%
mar 2025
0.0%
-2.4%
1.3%
feb 2025
1.4%
-5.1%
-1.6%
gen 2025
-1.5%
-0.7%
3.2%
dic 2024
3.2%
2.0%
1.2%
nov 2024
1.1%
0.4%
-1.6%
ott 2024
-1.6%
-2.2%
-0.9%
set 2024
-0.8%
-2.4%
-1.3%
ago 2024
-1.1%
-1.5%
2.1%
lug 2024
2.0%
-2.2%
2.0%
giu 2024
1.4%
3.8%
1.8%
mag 2024
1.3%
-4.4%
-5.5%
apr 2024
-5.6%
4.8%
5.6%
mar 2024
5.4%
0.3%
-1.0%
feb 2024
-1.1%
-0.8%
0.0%
gen 2024
0.0%
0.1%
0.3%
dic 2023
0.3%
-0.1%
-0.2%
nov 2023
-0.3%
0.0%
0.5%
ott 2023
0.6%
0.1%
-1.3%
set 2023
-1.3%
-0.1%
1.5%
ago 2023
1.5%
0.1%
-1.3%
lug 2023
-1.2%
0.0%
-0.1%
giu 2023
0.0%
-0.1%
1.4%
mag 2023
1.4%
0.2%
-1.0%
apr 2023
-0.4%
-0.3%
-0.3%
mar 2023
-0.4%
0.3%
0.0%
feb 2023
0.0%
-0.3%
1.0%
gen 2023
0.9%
0.2%
-0.8%
dic 2022
-0.6%
-0.9%
-0.7%
nov 2022
-0.5%
0.4%
0.3%
ott 2022
0.3%
-0.3%
0.8%
set 2022
0.7%
-0.5%
-0.9%
ago 2022
-1.0%
1.0%
1.4%
lug 2022
1.4%
-1.1%
0.2%
giu 2022
0.3%
0.5%
-2.3%
mag 2022
-2.2%
0.0%
1.3%
apr 2022
1.0%
-0.9%
1.4%
mar 2022
0.6%
0.6%
-2.1%
feb 2022
-2.1%
0.8%
3.3%
gen 2022
3.3%
0.0%
-1.6%
dic 2021
-1.6%
0.2%
0.0%
nov 2021
0.0%
-0.5%
-0.9%
ott 2021
-0.9%
0.6%
0.6%
set 2021
0.6%
-0.7%
0.0%
ago 2021
0.0%
0.6%
-0.6%
lug 2021
-0.6%
-0.2%
0.7%
giu 2021
0.7%
-0.1%
-0.1%
