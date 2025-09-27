Calendario Economico
Produzione Manifatturiera Norvegia m/m (Norway Manufacturing Production m/m)
|Basso
|0.0%
|0.2%
|
-0.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.3%
|
0.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Produzione Manifatturiera Norvegese m/m misura un cambiamento nella produzione delle aziende di tutti i settori manifatturieri del paese. L'indicatore riflette una variazione del valore aggiunto totale dei manufatti, nel mese in corso rispetto al mese precedente.
La produzione manifatturiera rappresenta circa il 27% della produzione totale norvegese. Comprende i seguenti settori:
- alimenti, bevande e tabacco
- petroliferi raffinati, produzione chimica e farmaceutica
- macchinari e attrezzature
- prodotti in metallo fabbricati
- navi, imbarcazioni e piattaforme petrolifere
- computer e apparecchiature elettriche, ecc.
L'indice di produzione fa parte delle statistiche a breve termine calcolate per monitorare lo stato dell'economia del paese. Inoltre, fa parte dei conti nazionali trimestrali della Norvegia e contribuisce quindi al calcolo del PIL.
L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio mensile di 1.600 aziende, condotto dall'Ufficio Centrale Norvegese di Statistica. Il sondaggio è obbligatorio e le aziende che non forniscono dati possono essere multate.
L'Indice di Produzione è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per il paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL norvegese.
La crescita della produzione indica un'espansione dell'economia nazionale ed è quindi vista come positiva per le quotazioni delle corone norvegesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Manifatturiera Norvegia m/m (Norway Manufacturing Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
