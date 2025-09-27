La Produzione Manifatturiera Norvegese m/m misura un cambiamento nella produzione delle aziende di tutti i settori manifatturieri del paese. L'indicatore riflette una variazione del valore aggiunto totale dei manufatti, nel mese in corso rispetto al mese precedente.

La produzione manifatturiera rappresenta circa il 27% della produzione totale norvegese. Comprende i seguenti settori:

alimenti, bevande e tabacco

petroliferi raffinati, produzione chimica e farmaceutica

macchinari e attrezzature

prodotti in metallo fabbricati

navi, imbarcazioni e piattaforme petrolifere

computer e apparecchiature elettriche, ecc.

L'indice di produzione fa parte delle statistiche a breve termine calcolate per monitorare lo stato dell'economia del paese. Inoltre, fa parte dei conti nazionali trimestrali della Norvegia e contribuisce quindi al calcolo del PIL.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio mensile di 1.600 aziende, condotto dall'Ufficio Centrale Norvegese di Statistica. Il sondaggio è obbligatorio e le aziende che non forniscono dati possono essere multate.

L'Indice di Produzione è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per il paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL norvegese.

La crescita della produzione indica un'espansione dell'economia nazionale ed è quindi vista come positiva per le quotazioni delle corone norvegesi.

Ultimi valori: