NAV Variazione della Disoccupazione Norvegia (NAV Norway Unemployment Change)

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
Amministrazione del Lavoro e del Welfare in Norvegia (NAV) (Norway Labour and Welfare Administration (NAV))
Settore
Lavoro
Basso 50.870 K
49.505 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
49.698 K
50.870 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La Variazione della Disoccupazione NAV riflette le dinamiche di disoccupazione in Norvegia misurate sulla base dei dati forniti dalla Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV).

I disoccupati sono definiti come residenti in Norvegia di età compresa tra 16 e 65 anni che erano pronti a iniziare a lavorare ma non hanno lavorato durante la settimana segnalata, che hanno cercato lavoro nelle quattro settimane precedenti facendo domanda direttamente a un'agenzia di collocamento o a un datore di lavoro o rispondendo all'annuncio di lavoro.

La Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) raccoglie dati sulla disoccupazione sulla base delle domande presentate al NAV da persone in cerca di lavoro. Solo le domande presentate o aggiornate nelle due settimane precedenti sono incluse nel rapporto.

Questa versione dell'indicatore riflette i numeri assoluti. L'indicatore viene utilizzato per valutare lo stato del mercato del lavoro del paese. Non è un indicatore previsionale, mentre la sua crescita o declino è il risultato di cambiamenti nella situazione economica.

La disoccupazione è importante sia dal punto di vista sociale che economico. La crescita della disoccupazione porta ad una diminuzione dei redditi degli individui e quindi ad una diminuzione dell'attività dei consumatori. Inoltre, ciò aumenta la pressione sul bilancio dello Stato e riduce le entrate fiscali. Pertanto, letture degli indicatori superiori al previsto possono essere considerate negative per le quotazioni in corone norvegesi.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"NAV Variazione della Disoccupazione Norvegia (NAV Norway Unemployment Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
50.870 K
49.505 K
lug 2025
N/D
50.550 K
49.288 K
mag 2025
49.288 K
77.571 K
46.362 K
mar 2025
78.061 K
77.698 K
77.494 K
feb 2025
77.452 K
78.269 K
77.437 K
gen 2025
77.475 K
78.420 K
78.311 K
dic 2024
78.396 K
78.177 K
77.986 K
nov 2024
77.940 K
77.848 K
77.304 K
ott 2024
77.249 K
78.041 K
77.254 K
set 2024
77.263 K
78.151 K
75.896 K
ago 2024
75.851 K
77.795 K
76.316 K
lug 2024
76.572 K
76.024 K
75.055 K
giu 2024
75.005 K
74.169 K
74.222 K
mag 2024
74.260 K
70.101 K
71.772 K
apr 2024
71.217 K
71.639 K
71.241 K
mar 2024
71.564 K
71.634 K
71.002 K
feb 2024
71.076 K
70.179 K
70.096 K
gen 2024
69.837 K
69.297 K
69.511 K
dic 2023
69.463 K
69.332 K
68.824 K
nov 2023
68.815 K
68.392 K
67.814 K
ott 2023
67.776 K
67.940 K
66.507 K
set 2023
66.385 K
66.984 K
65.749 K
ago 2023
66.031 K
64.162 K
64.660 K
lug 2023
64.244 K
62.466 K
62.495 K
giu 2023
62.083 K
62.069 K
61.604 K
mag 2023
61.426 K
60.518 K
61.441 K
apr 2023
61.638 K
59.682 K
60.349 K
mar 2023
59.822 K
59.471 K
59.764 K
feb 2023
59.985 K
58.865 K
59.518 K
gen 2023
59.400 K
57.960 K
59.027 K
dic 2022
58.777 K
57.960 K
58.517 K
nov 2022
58.007 K
58.534 K
58.540 K
ott 2022
58.375 K
59.010 K
59.201 K
set 2022
59.156 K
59.229 K
59.845 K
ago 2022
59.323 K
61.014 K
60.176 K
lug 2022
59.596 K
63.256 K
62.479 K
giu 2022
62.901 K
65.391 K
64.542 K
mag 2022
64.053 K
68.486 K
67.037 K
apr 2022
67.166 K
71.472 K
70.110 K
mar 2022
70.211 K
77.331 K
75.331 K
feb 2022
73.099 K
80.969 K
81.520 K
gen 2022
81.894 K
80.062 K
81.457 K
dic 2021
80.178 K
82.610 K
81.422 K
nov 2021
80.125 K
87.344 K
85.173 K
ott 2021
85.281 K
91.729 K
89.737 K
set 2021
89.451 K
98.786 K
94.050 K
ago 2021
93.914 K
103.649 K
101.760 K
lug 2021
103.390 K
109.551 K
102.850 K
giu 2021
103.201 K
122.065 K
112.509 K
mag 2021
115.165 K
129.746 K
127.411 K
123
