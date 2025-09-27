L'Indice Norvegese dei Prezzi al Consumo Core (IPC Core) m/m riflette le variazioni dei prezzi di un paniere di beni e servizi di consumo nel mese in questione rispetto al mese precedente. L'indice riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie che sono i consumatori finali di beni e servizi.

L'IPC è calcolato utilizzando dati provenienti da diverse fonti: indagini online, informazioni sul fatturato del registro delle imprese di Statistics Norway, statistiche sul commercio di materie prime e quote di bilancio dell'indagine sui bilanci di famiglia. I dati dell'indice norvegese dei prezzi al consumo sono inoltre presentati a Eurostat e sono inclusi nelle statistiche europee.

L'indice dei prezzi al consumo è calcolato come una variazione del valore di beni e servizi dal paniere dei consumatori fissi, che consiste di 650 beni e servizi. L'IPC Core non include i prezzi di cibo, alcol, tabacco ed energia a causa della loro elevata volatilità. L'indice core ignora beni e servizi, che non fanno parte della spesa finale delle famiglie al consumo, nonché alcune categorie di spese che non possono essere incluse nel sistema unico, come il gioco d'azzardo, l'affitto imputato di alloggi, l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione sanitaria statale, i servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente, ecc.

L'Indice dei Prezzi al Consumo è uno degli indicatori chiave per misurare l'inflazione. L'IPC viene utilizzato come base per le revisioni dei pagamenti, nonché come deflatore nel calcolo dell'indicatore delle vendite al dettaglio. Una lettura CPI superiore al previsto è considerata positiva per le quotazioni NOK, mentre letture più basse sono considerate negative.

Ultimi valori: