Indice DNB/NIMA Norvegia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
DNB/NIMA
Settore
Azienda
Basso 48.7 55.3
50.9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
45.5
48.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
SDNB/NIMA Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) è un indicatore delle condizioni economiche in Norvegia calcolato sulla base di indagini mensili sui responsabili degli acquisti di circa 300 aziende del settore privato.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende manifatturiere in tutto il paese.

L'indice è calcolato come una media ponderata di cinque sottoindici che misurano la produzione, gli ordini, le scorte, i termini di consegna e l'occupazione. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. L'indice finale viene calcolato sommando metà della percentuale di risposte "invariate" alla percentuale di risposte che valutano il livello corrente come "superiore". Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore manifatturiero norvegese. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI Manifatturiero DNB/NIMA è un indicatore di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in corone norvegesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice DNB/NIMA Norvegia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
48.7
55.3
50.9
lug 2025
50.9
47.4
49.3
giu 2025
49.3
47.2
51.2
mag 2025
51.2
50.4
46.2
apr 2025
46.1
49.1
50.1
mar 2025
51.0
50.9
51.9
feb 2025
51.9
52.3
51.2
gen 2025
51.2
56.1
50.4
dic 2024
57.4
52.0
46.4
nov 2024
46.4
53.0
52.4
ott 2024
52.4
53.0
51.7
set 2024
51.8
50.7
52.0
ago 2024
52.1
53.0
59.8
lug 2024
56.9
50.9
48.1
giu 2024
47.7
50.9
51.7
mag 2024
52.3
50.5
52.6
apr 2024
52.4
50.3
50.7
mar 2024
50.8
49.9
50.9
feb 2024
50.9
49.8
50.7
gen 2024
50.7
49.4
51.6
dic 2023
50.9
50.3
49.9
nov 2023
49.9
50.6
47.9
ott 2023
47.0
48.3
52.9
set 2023
52.9
47.1
43.7
ago 2023
43.7
56.0
56.7
lug 2023
56.7
47.3
48.0
giu 2023
48.0
45.3
47.4
mag 2023
47.4
49.3
51.2
apr 2023
51.2
49.3
48.6
mar 2023
48.3
48.5
47.3
feb 2023
47.5
48.9
49.6
gen 2023
50.0
50.6
50.0
dic 2022
50.0
53.5
51.1
nov 2022
51.2
50.3
52.9
ott 2022
53.1
45.9
50.3
set 2022
50.0
52.9
51.9
ago 2022
52.3
57.5
54.0
lug 2022
54.6
57.5
56.4
giu 2022
56.4
53.5
54.7
mag 2022
54.9
58.3
60.6
apr 2022
60.6
61.1
59.6
mar 2022
59.6
59.0
56.3
feb 2022
55.9
56.8
56.3
gen 2022
56.5
57.3
57.5
dic 2021
58.0
63.4
63.9
nov 2021
63.7
58.9
58.8
ott 2021
58.5
60.8
59.0
set 2021
59.2
60.2
61.7
ago 2021
62.2
62.2
63.2
lug 2021
63.3
59.8
61.3
