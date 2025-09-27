Calendario Economico
Indice DNB/NIMA Norvegia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Basso
|48.7
|55.3
|
50.9
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|45.5
|
48.7
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
SDNB/NIMA Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) è un indicatore delle condizioni economiche in Norvegia calcolato sulla base di indagini mensili sui responsabili degli acquisti di circa 300 aziende del settore privato.
Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende manifatturiere in tutto il paese.
L'indice è calcolato come una media ponderata di cinque sottoindici che misurano la produzione, gli ordini, le scorte, i termini di consegna e l'occupazione. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. L'indice finale viene calcolato sommando metà della percentuale di risposte "invariate" alla percentuale di risposte che valutano il livello corrente come "superiore". Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.
Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore manifatturiero norvegese. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI Manifatturiero DNB/NIMA è un indicatore di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in corone norvegesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice DNB/NIMA Norvegia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
