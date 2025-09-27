SDNB/NIMA Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) è un indicatore delle condizioni economiche in Norvegia calcolato sulla base di indagini mensili sui responsabili degli acquisti di circa 300 aziende del settore privato.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende manifatturiere in tutto il paese.

L'indice è calcolato come una media ponderata di cinque sottoindici che misurano la produzione, gli ordini, le scorte, i termini di consegna e l'occupazione. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. L'indice finale viene calcolato sommando metà della percentuale di risposte "invariate" alla percentuale di risposte che valutano il livello corrente come "superiore". Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore manifatturiero norvegese. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI Manifatturiero DNB/NIMA è un indicatore di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in corone norvegesi.

