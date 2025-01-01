DocumentazioneSezioni
Imposta il valore della proprietà "X_Size".

bool  X_Size(
   int  size      // valore della proprietà
   )

Parametri

size

[in]  Nuovo valore della proprietà grandezza orizzontale.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.

Nota

Per ottenere i valori delle proprietà di "X_Size" ed "Y_Size", usa i metodi X_Size e Y_Size della classe partente CChartObjectLabel.