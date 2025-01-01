MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectRectLabelX_Size CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType X_Size Imposta il valore della proprietà "X_Size". bool X_Size( int size // valore della proprietà ) Parametri size [in] Nuovo valore della proprietà grandezza orizzontale. Valore di ritorno true - successo, false - non si può cambiare la proprietà. Nota Per ottenere i valori delle proprietà di "X_Size" ed "Y_Size", usa i metodi X_Size e Y_Size della classe partente CChartObjectLabel. Create Y_Size