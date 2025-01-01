MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectBmpLabelState CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType State (Metodo Get) Ottiene il valore della proprietà "State". bool State() const Valore di ritorno Valore della proprietà "Stato" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, restituisce false. State (Metodo Set) Imposta nuovo valore per la proprietà "State". bool State( bool state // valore della proprietà ) Parametri state [in] Nuovo valore per la proprietà "State". Valore di ritorno true - successo, false - non si può cambiare la proprietà. BmpFileOff Time