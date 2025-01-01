DocumentazioneSezioni
Y_Offset (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "Y_Offset" (in alto a sinistra) dell'oggetto grafico CCartObjectBmpLabel.

int  Y_Offset() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "Y_Offset" dell'oggetto assegnato alla istanza dell' classe. Se non c'è oggetto assegnato, restituisce 0.

Y_Offset (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "Y_Offset" (in alto a sinistra) dell'oggetto grafico CCartObjectBmpLabel. Il valore è impostato in pixel relativi all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.

bool  Y_Offset(
   int  Y      // valore della proprietà
   )

Parametri

Y

[in] Nuovo valore per la proprietà "Y_Offset".

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.