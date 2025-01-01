- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- State
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
Y_Offset (Metodo Get)
Ottiene il valore della proprietà "Y_Offset" (in alto a sinistra) dell'oggetto grafico CCartObjectBmpLabel.
int Y_Offset() const
Valore di ritorno
Valore della proprietà "Y_Offset" dell'oggetto assegnato alla istanza dell' classe. Se non c'è oggetto assegnato, restituisce 0.
Y_Offset (Metodo Set)
Imposta nuovo valore per la proprietà "Y_Offset" (in alto a sinistra) dell'oggetto grafico CCartObjectBmpLabel. Il valore è impostato in pixel relativi all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.
bool Y_Offset(
Parametri
Y
[in] Nuovo valore per la proprietà "Y_Offset".
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.