- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- State
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
Corner (Metodo Get)
Ottiene il valore della proprietà "Corner".
|
ENUM_BASE_CORNER Corner() const
Valore di ritorno
Valore della proprietà "Corner" dell'oggetto assegnato alla istanza di classe. Se non c'è alcun oggetto assegnato, restituisce WRONG_VALUE.
Corner (Metodo Set)
Imposta nuovo valore per la proprietà "Corner".
|
bool Corner(
Parametri
corner
[in] Nuovo valore per la proprietà "Corner".
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.