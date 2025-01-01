DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectBmpLabelCorner 

Corner (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "Corner".

ENUM_BASE_CORNER Corner() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "Corner" dell'oggetto assegnato alla istanza di classe. Se non c'è alcun oggetto assegnato, restituisce WRONG_VALUE.

Corner (Metodo Set)        

Imposta nuovo valore per la proprietà "Corner".

bool  Corner(
   ENUM_BASE_CORNER  corner      // valore della proprietà
   )

Parametri

corner

[in]  Nuovo valore per la proprietà "Corner".

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.