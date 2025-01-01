MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectBmpLabelY_Distance CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType Y_Distance (Metodo Get) Ottiene il valore della proprietà "Y_Distance". int Y_Distance() const Valore di ritorno Valore della proprietà "Y_Distance" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non c'è oggetto assegnato, restituisce 0. Y_Distance (Metodo Set) Imposta nuovo valore per la proprietà "Y_Distance". bool Y_Distance( int Y // valore della proprietà ) Parametri Y [in] Nuovo valore per la proprietà "Y_Distance". Valore di ritorno true - successo, false - non si può cambiare la proprietà. X_Distance X_Offset