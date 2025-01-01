DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesSous-fonctionsMathSkewness 

MathSkewness

La fonction calcule le coefficient de dissymétrie (troisième moment) des éléments du tableau.

double  MathSkewness(
   const double&  array[]   // tableau des valeurs
  )

Paramètres

array[]

[in] Tableau des valeurs. 

Valeur de Retour

Le coefficient de dissymétrie.